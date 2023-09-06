 

Скончался режиссер и актер Константин Арефьев

06.09.2023, 13:10, Новости дня
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Константин Арефьев скончался 4 сентября. Ему было всего 59 лет. Информация о смерти талантливого режиссера и аниматора появилась в телеграм-канале “Союзмультфильма”, отмечает “Царьград”.

Константина Арефьева на “Союзмультфильме” называли мастером на все руки. В разные годы он успел поработать режиссером, монтажером, аниматором и художником, сообщает RT.

За свою карьеру он снял немало известных мультфильмов, среди которых “Крылья для друга”, “Иван-Хуан”, “Popcorn”, “Рыбак и его душа”, пишет ОСН.


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