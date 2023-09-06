Mercedes представила новый Mercedes-Benz E-Class All-Terrain

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz официально презентовал вседорожную версию универсала Mercedes-Benz All-Terrain.

Автомобиль выгодно превосходит прежнее поколение автомобиля по колесным дискам, увеличенному дорожному просвету и агрессивной внешности. Под капотом All-Terrain установили 2-литровый дизельный агрегат на 197 л.с. мощности. Однако в улучшенной конфигурации предусмотрели стартер-генератор, добавляющий 23 л.с. мощности. В гибридном универсале All-Terrain установили силовую установку с суммарной отдачей 313 л.с.

В максимальной комплектации установили бензиновый двигатель на 381 л.с. мощности с возможностью разгона до сотни за 4,7 секунд. Средний расход топлива автомобиля составит около 8,5 литров на 100 км пути.