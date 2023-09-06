 

В России планируют создать централизованную систему обязательных кружков хорового пения для взрослых

06.09.2023, 11:33, Разное
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В российских городах планируют развивать систему обязательных кружков хорового пения для совершеннолетних.

Они должны быть организованы на каждом предприятии независимо от формы собственности. Для неработающих их откроют при каждом домоуправлении. Курировать проект будет межведомственный центр при Роструде, Минкультуры и МВД.

Из постановления правительства следует, что целью проекта является организация духовно-нравственного досуга граждан, их приобщение к культурному наследию родного края и создание возможности для выражения любви к Родине в вокальной форме. Репертуар будет утвержден и доведен до кружков отдельным межведомственным приказом.

Занятия должны быть организованы у работодателей – по будням с 16:00 до 20:00, в домоуправлениях – ежедневно с 14:00 до 22:00 с возможностью выбора удобного гражданам времени посещения. Законопослушный гражданин обязан посетить не менее 5 занятий в месяц (допускаются пропуски по болезни при наличии медицинской справки). Все граждане получат вокальный билет для отметок о посещении.

Финансирование проекта решено организовать за счет федерального и местных бюджетов. Также Минкульт прорабатывает программу создания кружков хороводов для взрослых. В будущем эти проекты планируют объединить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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