 

Воздействие повышения ключевой ставки ЦБ на российские финансовые рынки в августе 2023 года

06.09.2023, 10:55, Разное
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Решение Банка РФ по повышению ключевой ставки в августе 2023 года оказало значительное воздействие на российские финансовые рынки и вызвало широкий спектр мнений. Это решение стало реакцией на остановку снижения трендовой инфляции и увеличение корпоративного кредитования.

Банк РФ объявил об увеличении ставки с 8,5% до 12% годовых, ссылаясь на рост проинфляционных рисков, особенно из-за ослабления рубля по отношению к основным валютам. Однако рынок рассматривает этот ход как завышенный и сомневается, что ослабление рубля в конце 2023 года позволит ЦБ снизить ставку.

Бюллетень ЦБ “О чем говорят тренды” дополнил эту информацию. Аналитики ЦБ высказали мнение, что проинфляционные риски усиливались уже в июле и оставались значительными в августе. Рост корпоративного кредитования, за исключением валютной переоценки, был более 20% год к году уже в июле, и этот тренд продолжался с марта-апреля 2023 года. Основным фактором роста широкой денежной массы было именно кредитование, а не бюджетные расходы.

В августе 2023 года Банк РФ не мог рассчитывать на появление новых временных дезинфляционных факторов. Динамика настроений на рынке также не поддерживала ЦБ. Уже в июле ослабление рубля сильно повлияло не только на товары, чьи цены традиционно зависят от курса валюты, но и на товарные группы, ранее не демонстрировавшие подобной реакции.

Эти факторы создают непредсказуемую ситуацию на финансовых рынках и поднимают вопросы о дальнейшем развитии событий.


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