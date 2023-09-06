Продажи игровых консолей Xbox и PlayStation в России в августе увеличились втрое

Продажи игровых консолей Xbox и PlayStation в РФ в августе увеличились втрое по сравнению с предыдущим годом, как сообщено представителями ритейла. Андрей Петров, представитель компании “М.Видео-Эльдорадо”, отметил, что продажи Xbox почти удвоились, а спрос на PlayStation оказался даже выше.

Положительная динамика объясняется несколькими факторами, включая стабилизацию поставок благодаря улучшению цепочек поставок, привлекательные цены и выход новых игровых продуктов. Подобные результаты были зафиксированы в компании Wildberries, где спрос на Xbox и PlayStation вырос на 323% по сравнению с предыдущим годом. В Ozon также отмечают стабильно высокий спрос на игровые консоли.

Эксперты связывают такой рост спроса с несколькими факторами, включая стабильные поставки через параллельный импорт и конкурентоспособные цены. Кроме того, ожидается, что 2023 год принесет крупные игровые новинки, что делает отдых дома с играми более привлекательным вариантом для пользователей. Ранее Sony начала активно бороться с контрафактом в России.