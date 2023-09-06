Европарламент потребовал от Украины и России прекратить мобилизацию представителей ЛГБТ ради обеспечения равных прав

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06.09.2023, 9:33, Разное
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Европейский парламент направил ноту в Верховную раду Украины и Государственную думу России с требованием предпринять все меры для прекращения мобилизации военнообязанных граждан, идентифицирующих себя как представителей ЛГБТ-сообщества.

Война в УкраинеВ случае отказа европарламентарии угрожают России прекратить поставку резиновых дубинок и слезоточивого газа, а Украине – сократить финансовую помощь.

– Мы выступаем за равные права для всех членов общества вне зависимости от их национальности, политических взглядов, гендера или сексуальной ориентации, – сказал комиссар Совета Европы по разнообразию Шарль Менье. – Именно поэтому представители ЛГБТ-сообщества должны быть немедленно и приоритетно исключены из планов мобилизационных мероприятий.

Киев и Москву призвали дать письменные гарантии ЕС о неукоснительном соблюдении прав меньшинств и обеспечении для них возможности беспрепятственно выехать за пределы страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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