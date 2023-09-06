Европарламент потребовал от Украины и России прекратить мобилизацию представителей ЛГБТ ради обеспечения равных прав
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Европейский парламент направил ноту в Верховную раду Украины и Государственную думу России с требованием предпринять все меры для прекращения мобилизации военнообязанных граждан, идентифицирующих себя как представителей ЛГБТ-сообщества.
В случае отказа европарламентарии угрожают России прекратить поставку резиновых дубинок и слезоточивого газа, а Украине – сократить финансовую помощь.
– Мы выступаем за равные права для всех членов общества вне зависимости от их национальности, политических взглядов, гендера или сексуальной ориентации, – сказал комиссар Совета Европы по разнообразию Шарль Менье. – Именно поэтому представители ЛГБТ-сообщества должны быть немедленно и приоритетно исключены из планов мобилизационных мероприятий.
Киев и Москву призвали дать письменные гарантии ЕС о неукоснительном соблюдении прав меньшинств и обеспечении для них возможности беспрепятственно выехать за пределы страны.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет