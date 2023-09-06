 

В Приамурье мужчина сжег младенца в печи после смерти жены во время родов

06.09.2023, 9:30, Новости дня
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Трагедия произошла в селе в Приамурье. Мужчина кремировал ребенка в печи, после того как его супруга скончалась во время домашних родов, сообщает Радио 1.

Отмечается, что многодетная семья, в которой уже есть четверо детей, считалась благополучной, но придерживалась старославянских взглядов. Предположительно, во время пятых родов у женщины произошли осложнения, ребенок родился уже мертвым. По данным RT, мужчина сам привез жену в больницу.

К этому моменту роженица была уже мертва. Муж привез ее тело завернутым в ковер. Об этом сообщает VSE42.RU.


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