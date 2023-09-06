 

NTD – Нетаньяху обещает решительные меры против эритрейцев, устроивших беспорядки

06.09.2023, 6:43, Новости дня
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал принять решительные меры в отношении участников субботних ожесточённых стычек в Тель-Авиве. Как передаёт NTD, на улицы вышли сторонники и противники правительства Эритреи. Более 100 человек получили травмы. Теперь Нетаньяху говорит, что зачинщикам может грозить депортация.

Решительные меры обещает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в отношении участников субботних ожесточённых стычек в Тель-Авиве. На улицы вышли сторонники и противники правительства Эритреи. Одни праздновали День Эритреи, другие протестовали против президента Исайяса Афеверки.

Для разгона людей полиция применила светошумовые гранаты. В ответ в них летели камни. Также протестующие поджигали мусорные баки.

В результате стычек более 100 человек получили травмы. Теперь Нетаньяху говорит, что зачинщикам может грозить депортация.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Проблема нелегальных беженцев на юге Тель-Авива и в других местах остаётся. Но вчерашнее событие пересекло черту. Это беспорядки, кровопролитие и дикость, которых мы не можем принять. Хочу пожелать выздоровления полицейским, пострадавшим при попытке восстановить порядок. Мы добиваемся решительных мер против участников беспорядков.

Битое стекло, обломки и мусор по-прежнему можно увидеть на местах ожесточённых стычек.
Эритрейцы, живущие в этом районе, выражают сожаление по поводу вспышки насилия.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Это событие нас потрясло, нам стыдно и мы переживаем. Мы также боимся и чувствуем себя в этой стране небезопасно. Куда нам дальше бежать? Мы бежали от репрессий в своей стране, и диктаторский режим продолжает нас преследовать.

Израильтяне описывают событие как чрезвычайно ожесточённое.

ВЛАДЕЛЕЦ РЕСТОРАНА: Мы посмотрели записи камер видеонаблюдения и не могли поверить своим глазам. Это была одна большая катастрофа: полицейские, бегущие друг за другом, догоняющие их эритрейцы.

Насилие вспыхнуло вокруг мероприятия, организованного посольством Эритреи по случаю Дня революции 1 сентября 1961 года. Тогда Эритрея начала войну за независимость против Эфиопии.

На сегодняшний день в Израиле проживает более 25 тысяч эритрейцев.

Дата выхода в эфир 04 сентября 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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