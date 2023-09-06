 

Мнение: О работе мечты — только для москвичей… Какой такой кризис?

06.09.2023, 6:16, Разное
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И пока «запоребриковые небратья» изнывают от тоски в ожидании экономического кризиса в России, а невовремя уехавшие релоканты истекают ядом, что он всё никак не наступает, жизнь развивается и возвращается в привычное русло. В период «золотых нулевых» с их креативом, который так сочно расписал Виктор Пелевин в «Generation П».

По крайней мере, российская #столица уже там.

Появляются объявления о фееричной «работе мечты» с весьма конкурентоспособной зарплатой.

Да, немножко ниже, чем предлагают на ул. Яблочкова. Но зато почти без риска. Разве что горло заболит…

Итак, в Москве ищут ассистента в рекламное агентство, чтобы развлекать сотрудниц по пятницам. Со знанием стриптиза.

Из требований: выслушивать всё и не говорить в ответ ничего, кроме «ты самая лучшая» и «у тебя всё получится», а ещё — уметь проводить групповые медитации медитаций с сотрудницами с раскрытием горловой чакры. Ну и кое-что и #другое…

От 100 тыс. руб за 4-5 рабочих дней в месяц по 4-5 часов за смену. А вы говорите — #кризис…

Вот она, «работа для настоящих мужчин»?

Кто готов пойти?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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