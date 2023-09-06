Правозащитники призвали к глобальному запрету кассетных боеприпасов

Число гражданских лиц, погибших в результате применения кассетных боеприпасов, резко возросло. Об этом свидетельствуют новые данные некоммерческой организации Cluster Munition Monitor, сотрудничающей с ООН.

Согласно отчету, в 2022 году в результате применения кассетных боеприпасов были убиты и ранены 1172 человека, что является самым высоким показателем с начала регулярного мониторинга этой статистики в 2010 году.

Выступая перед журналистами в Женеве, правозащитница Мэри Уэрхэм подчеркнула, что 95 процентов жертв, о которых сообщается в докладе, – гражданские лица. «Невозможно поверить, что мирные люди продолжают гибнуть и получать ранения в результате применения кассетных боеприпасов спустя 15 лет после того, как это оружие было запрещено», – сказала она.

Невозможно поверить, что мирные люди продолжают гибнуть и получать ранения в результате применения кассетных боеприпасов спустя 15 лет после того, как это оружие было запрещено

Кассетные бомбы – это оружие, предназначенное для разбрасывания сотен «мини-бомб» на больших территориях. Поскольку такое оружие неизбирательно поражает мирное население и гражданские объекты, кассетные бомбы, убеждены эксперты, нарушают нормы международного гуманитарного права.

Конвенция по кассетным боеприпасам

Международный договор о запрещении кассетных боеприпасов был впервые согласован в мае 2008 года и вступил в силу 1 августа 2010 года. Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое применение, накопление, производство и передачу такого оружия.

По словам правозащитницы Мэри Уэрхэм, конвенция пользуется поддержкой во всем мире: в настоящее время ее положения соблюдаются 112 странами, еще 12 государств недавно ее подписали. Так, Южный Судан присоединился к конвенции 3 августа, а Нигерия ратифицировала ее 28 февраля.

С момента принятия конвенции в 2008 году не было ни одного подтвержденного сообщения о новом применении, производстве или передаче кассетных боеприпасов каким-либо государством-участником международного договора.

Передача кассетных боеприпасов Украине

Мэри Уэрхэм подчеркнула, что самым большим препятствием на пути к полной ликвидации кассетного оружия «остаются правительства, которые не желают присоединяться к этой конвенции и подрывают ее принципы, используя и передавая это оружие».

Ответственное использование кассетных боеприпасов – это миф

Правозащитница также отметила усилия гражданского общества, направленные на предотвращение передачи американских кассетных боеприпасов Украине. «Мы были потрясены этим решением, поскольку мы боролись с ним “за кулисами” в течение целого года, – сказала Уэрэм. – Ответственное использование кассетных боеприпасов – это миф».

Цифры и факты

Согласно докладу, подготовленному при участии ООН, в 2022 году в результате атак с применением кассетных боеприпасов погибли или были ранены 987 человек. В предыдущем, 2021 году нигде в мире не было зафиксировано жертв нападений с применением кассетных боеприпасов.

Подавляющее большинство жертв в 2022 году пришлось на Украину, где в результате таких атак погибли или были ранены не менее 890 человек, в основном – мирные жители. В докладе подчеркивается, что Россия неоднократно применяла кассетные боеприпасы в Украине с момента вторжения с февраля 2022 года и что сама Украина также использовала это оружие, хотя и в гораздо меньших масштабах.

Кроме того, в 2022 году кассетные боеприпасы применялись поддерживаемым Кремлем правительственными войсками в Сирии и, впервые, в Мьянме. Ни одна из этих стран не подписала и не ратифицировала конвенцию 2008 года о запрещении кассетных боеприпасов.

Долгосрочные последствия

Кассетные боеприпасы опасны не только в краткосрочной перспективе, но и представляют серьезный долгосрочный риск. Лорен Перси, один из авторов доклада, отметил, что неразорвавшиеся кассетные бомбы особенно разрушительны для детей – в 2022 году на их долю приходилось более 70 процентов жертв.

«Дети и подростки часто натыкаются на такие боеприпасы в местах, где они играют или работают», – сказал Перси, подчеркнув важность информирования населения об опасности кассетных боеприпасов.

Авторы доклада призвали международное сообщество объединиться для решительного осуждения любого применения подобного оружия. «На сегодняшний день 124 страны умудряются жить без кассетных боеприпасов в своих арсеналах и при необходимости используют альтернативные виды оружия, средства и методы ведения войны», – отметила Мэри Уэрхэм.

Согласно докладу по мониторингу кассетных боеприпасов, государства-участники Конвенции добились стабильного прогресса в ее осуществлении. В течение 2022 года и первой половины 2023 года Болгария, Перу и Словакия уничтожили в общей сложности 4 166 накопленных кассетных боеприпасов и 134 598 зарядов к ним.