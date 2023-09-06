 

Ученые предупредили об опасности приложений для родительского контроля

06.09.2023, 4:37, Новости дня
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Приложения, которые позволяют родителям контролировать передвижения своего ребенка, могут привести к подрыву доверия в семье. К такому мнению пришли ученые ПНИПУ.

“Психологические исследования показывают, что школьники по-разному реагируют на применение технологий “отслеживания” их передвижений или общения в сети. Один ребенок может согласиться, а другой воспротивится вмешательству родителей в его личное пространство. Во втором случае ситуация может привести к подрыву доверия в семье, негативно повлиять на развитие у детей самостоятельности, независимости, уверенности в себе. И чем старше будет ребенок, тем ощутимее последствия такого контроля”, — цитирует кандидата психологических наук, доцента кафедры социологии и политологии ПНИПУ Ольгу Юрьеву URA.ru.


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