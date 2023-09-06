 

Как подготовить машину к осенним дождям

06.09.2023, 4:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

К обильным осадкам осенью автомобилистам стоит готовиться заранее, иначе поездки на машине будут доставлять неудобства и даже проблемы. Алексей Рузанов, технический директор междунарой сети автосервисов FIT SERVICE, рассказал, как правильно подготовить свой транспорт к встрече с дождями. Начать эксперт предлагает с диагностики климатической системы. Работающий кондиционер важен осенью не меньше, чем летом.

“В дождь окна машины запотевают, и спасает только исправный кондиционер. К тому же, в промозглую и сырую погоду особенно важно, чтобы в салоне авто было сухо и тепло. Поэтому исправная печка обязательна для комфорта пассажиров и водителя”, — цитирует специалиста интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Кроме того, обязательно необходимо удостовериться в исправности оптики, подчеркнул эксперт. Все лампы должны быть рабочими. “В дождь особенно важно быть заметным для других водителей, а в этом поможет включенный свет. Обратите внимание и на лампы в противотуманных фарах”, — напомнил Рузанов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Ученые предупредили об опасности приложений для родительского контроля

06.09 / DELFI – за призыв помогать российской армии экс-депутат Рижской думы может получить два года тюрьмы

06.09 / УН – на Украине мобилизуют ограниченно годных по здоровью

06.09 / Профессор: кофе и энергетики не помогают преодолеть сонливость за рулем

06.09 / Певица Юта выразила желание родить четвертого ребенка

05.09 / Королева драмы: стилист оценил образ Алены Водонаевой

05.09 / Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

05.09 / Взлохмаченного поутру SHAMAN’a застали с мужчиной. И вот кто это

05.09 / Теперь не только 3 сентября: у Шуфутинского появился еще один особенный день

05.09 / Judging Freedom – США используют Украину в качестве «тарана» в попытках сместить Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика