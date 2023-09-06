 

DELFI – за призыв помогать российской армии экс-депутат Рижской думы может получить два года тюрьмы

06.09.2023, 4:15, Новости дня
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Прокуратура Латвии запросила для бывшего депутата Рижской думы Игоря Кузьмука два года лишения свободы. Как пишет DELFI, он поделился в своём телеграм-канале призывом жертвовать деньги для российской армии. Сам Кузьмук назвал свой процесс чисто политическим.


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Прокуратура запросила для бывшего депутата Рижской думы Игоря Кузьмука два года лишения свободы. Как пишет DELFI, он поделился в своём телеграм-канале призывом жертвовать деньги для российской армии.

По мнению прокурора Каспара Згирскиса, это материально-техническая и финансовая помощь армии агрессора. За это предусматривается лишение свободы до десяти лет. Учитывая, что сам Кузьмук не составлял призыв, а всего лишь распространил, прокурор призывает наказать его меньшим, но всё же реальным сроком: двумя годами лишения свободы и одним годом пробационного надзора.

Адвокат обвиняемого Имма Янсоне подчеркнула, что её подзащитный вину не признаёт, а видео перепостил без каких-либо комментариев и призывов. По её мнению, Кузьмук дискриминируется на основании политических взглядов и этнической принадлежности.

Перед заседанием суда Кузьмук отказался комментировать наказание, которое требует прокурор, но назвал свой процесс чисто политическим.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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