 

УН – на Украине мобилизуют ограниченно годных по здоровью

06.09.2023, 3:00, Новости дня
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На Украине разрешили мобилизовать по упрощённой процедуре ограниченно подходящих мужчин. Как передают «Украинские новости», также упрощены требования к состоянию здоровья для военнослужащих десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Военные, ранее считавшиеся непригодными к службе в этих родах войск, теперь могут быть признаны годными к ней.


AP

Министерство обороны Украины утвердило изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, которыми обновило перечень болезней, позволяющих мобилизовать по упрощённой процедуре ограниченно подходящих мужчин. Как пишут «Украинские новости», об этом говорится в приказе минобороны № 490, который вступил в силу 25 августа.

В период мобилизации и войны также упрощены требования к состоянию здоровья для военнослужащих десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Военные, ранее считавшиеся непригодными к службе в этих родах войск, теперь могут быть признаны годными к ней.

Годными к военной службы отныне могут признаваться мужчины со следующими болезнями: клинически излеченный туберкулёз, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, болезни эндокринной системы с незначительным нарушением функций, лёгкие кратковременные болезненные проявления расстройства психики, невротические, связанные со стрессом, расстройства, медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций и эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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