Мнение: О картошке

У Паши Пряникова (который при всех своих талантах еще и знатный подмосковный огородник) интересный текст на самую злободневную тему – про “русский хлеб”:

“В этом видеоролике увидел подтверждение моих давних доводов – выращивайте картошку сами или покупайте её у проверенных фермеров. Конечно, если вы хотите есть вкусный картофель, а не просто набивать им брюхо ради насыщения и калорий.

Старый знакомый из «Деревенского блокнота» провёл интересный эксперимент в этот год. Он посадил разные сорта картофеля. Самым лучшим по урожайности оказался немецкий сорт «Аксинья». По вкусу – средним.

Зато безымянный картофель из «Пятёрочки» был интересным по результатам.

Его не ел колорадский жук(!), не ел проволочник(!), не ели крысы и мыши(!). Урожай – выше среднего, по качеству – тоже высшего среднего (почти нет мелочи и подгнивших клубней). Кажется, успех? Но эту же картошку отказывались есть и все сельхозживотные автора видео – свиньи, кролики, гуси и куры.

Сам он тоже попробовал картошку из «Пятёрочки» – она безвкусная, водянистая, некрахмалистая. Брюхо набить, конечно, можно (в т.ч. и из-за низких цен в нищемаркетах), но удовольствия – никакого.

Моё скромное предположение, что за картошка продаётся у дешёвых ритейлеров в России. Это западная ГМО картошка. Насколько наблюдаю за этой сферой, такой ГМО картофель, действительно, очень устойчив ко всем болезням и вредителям. Плюс устойчив к перепадам температур и влажности (что приводит традиционные сорта картошки к заболеванию фитофторой). Урожай – гарантирован, но по вкусу – полное г…

В идеале такую картошку можно использовать только для производства спирта (или биодизеля), раз её не едят даже сельхозживотные. Или маскировать её вкус в виде картошки-фри.

Проблема России в том, что мы на 80-90% (!) зависим от импорта семенного материала. Старые русские сорта изничтожаются, а взамен им привозится такая техническая картошка. Её выращивание выгодно агрохолдингам – причины перечислял выше. Что же до вкуса – «не нравится, не ешь». Но в итоге бедные россияне из-за низких цен едят именно такую картошку. Качественная на рынке будет в 2-3 раза дороже.

Лично я давно, с юности, остановился на двух самых сортах картошки, старорусских – синеглазке и чугунке. Чугунка – это сорт с фиолетовой кожурой.

Эти сорта почти утеряны в России.

Встретить их можно только у энтузиастов-промысловиков – например, долго поискать и найти на колхозных рынках или у «бабушек».

Папа у меня выращивал оба эти сорта, но после его смерти мы утеряли синеглазку и чугунку.

В этом году нашёл оба сорта на Даниловском рынке. Посадил несколько кустов на даче.

Месяц едим её семьёй, но уже заканчивается. Буду потом искать на рынке.

А в следующем году расширю плантацию картошки. Не из-за экономии денег – из-за качества, которое стремительно теряется сейчас в российском картофелеводстве и масс-ритейле” (тг-канал Пряников о пряниках)”.

Я тоже, честно говоря, прямо-таки подсел на “Синеглазку” – ее очень удачно продают в “Продуктах” прям напротив моего дома. Просто удивительный сорт – она почему-то почти одинаково вкусна и хороша – и если варить, и если жарить, и если протереть на драники. Хотя вареная – ууу, просто вообще сказка, буквально по слову поэта: “когда с сольцой ее намять”.

Паша, впрочем, не говорит, что почти такая же зависимость от ГМО-импорта у нас во всем, начиная с зерна: везде мы закупаем на Западе 80-90% семян, поскольку у отечественных сортов и близко нет такой урожайности и такой устойчивости к вредителям.

Забавно, впрочем, что Паша этак походя подрывает одну из скреп нашего податного народа – насчет ГМО-продукции, которой якобы НЕТ в России. Народ ведь свято верит, что ГМО – это чисто западное бесовство, на пути которого в желудки именно россиян заботливый Путин и его друзья-министры поставили жесткий заслон! И впрямь: еще с 2016 года в России действует закон о запрете на выращивание и разведение в России генно-модифицированных организмов и продукции с их использованием. Исключение сделано для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ

И дальше – больше: в январе 2020 года Путин уже своим Указом утверждает целую “Доктрину продовольственной безопасности России”, в которой еще раз запрещает ввоз в Россию генно-модифицированной продукции.

И вот у нас на двое 2023 год, и Паша Пряников как о чем-то само собой разумеющемся говорит о том, что в “Пятерочке” продается генно-модифицированная картошка, причем этому безусловно веришь. Хотя официально никакой ГМО-картошки в России нет и не может быть.

Я сам считаю полным бредом обычные бабкины страхи перед ГМО, распространенные в народе – типа что в ГМО-продуктах засели “чуждые гены”, и от ее поедания у тебя начнут расти жабры или рога. Это, как говорится, “так не работает”. Но другая опасность от ГМО вполне реальна, и Паша как раз ее и описал: модифицированные растения могут попросту, оставаясь внешне “красивыми” и “здоровыми”, на самом деле становиться безвкусными, водянистыми, малопитательными и т.д. В народе это называется “пластмассовые”. Это как раз реальность, данная нам в ощущениях, и с этим просто бессмысленно спорить.

И в этом ведь есть глубокий смысл. Картошку, скажем, делают такой, чтобы ее не мог есть колорадский жук – в омерзении выплевывал и бежал куда глаза глядят с огорода. Успех? Успех. Но с чего мы взяли, что колорадский жук ТАКОЕ есть не сможет, а вот мы – сможем? Мы что, менее брезгливы?

Но, в чем весь ужас: крупное производство всегда бьет мелкое. Дешевое забивает дорогое. Чисто по логике выходит, что против ГМО-продуктов у “нормальных” просто нет шансов – их в любом случае забьют ценой и выдавят с рынка. Причем мне сдается, что на Западе этот процесс уже практически завершился – недаром наши эмигранты, натешившись в тамошних супермаркетах, потом тихо, чтоб никто не услышал, жалуются, что “там всё невкусное”. И – да, конечно. Невкусное – зато эффективное! У меня вот мой маленький НЕСЕТЕВОЙ магазинчик на моей окраине возле МКАДа – и там пока еще продают “синеглазку”. Но сколько еще эта лафа продлится?