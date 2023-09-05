Теперь не только 3 сентября: у Шуфутинского появился еще один особенный день

Несколько десятков лет Михаил Шуфутинский пел про 3 сентября и только в последние годы этот день стал по-настоящему для него особенным, ведь песня стала мегапопулярной, и сейчас ее напевают даже дети. Артист только рад этому. Правда, другие песни певца уже мало кто вспоминает.

3 сентября – теперь не единственный особенный осенний день в жизни Шуфутинского. 4-го числа женился его внук-иностранец Ной. 23-летний парень сыграл свадьбу с израильской блогершей Ахуве Махгерефт, с которой состоял в романтических отношениях несколько лет. Кстати, возлюбленная Ноя взяла его фамилию. Теперь она Ахуве Шуфутински.

Ной пошел по стопам знаменитого деда. Он тоже связал свою жизнь с музыкой. Молодой человек развивается как рэп-исполнитель под псевдоним Westside Gravy. Он записывает свои треки на четырех языках, даже на русском, который, по сути, родным для него не является.

Ранее Михаил Шуфутинский заявил о готовности спеть вместе с SHAMAN’ом – исполнителем хита “Я русский”. По мнению 75-летнего артиста, молодой исполнитель является отличным вокалистом и в целом грамотным человеком. Слова певца приводили “Дни.ру”.