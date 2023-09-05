Мнение: Как нам усилить глобальное потепление, отказ Шелл от зелёной повестки и газовое истощение Голландии

1. Читатели пишут, что для нейтрализации усилий европейцев по борьбе с глобальным потеплением эффективнее будет открыть не завод по производству CO₂, а завод по выпуску гексафторида серы. В пересчёте на литр парниковый эффект будет примерно в 23 тысячи раз сильнее, чем от углекислого газа.



Гексафторид серы, он же элегаз, открыли в начале 20-го века, но первыми его додумались применять в СССР. Это отличный изолятор, которым «заливают» оборудование для передачи электрического тока сверхвысокого напряжения. Проще говоря, элегаз — технологичная замена трансформаторному маслу, более лёгкая и безопасная.



Пусть специалисты меня поправят, но, насколько я знаю, в России гексафторид серы делает Уралхим, на Кирово-Чепецком химическом комбинате. Производство относительно новое, запущено в 1998. Элегаз получается чистый и высокого качества, «пять девяток».



2. Крупнейшие западные нефтяные корпорации, надававшие несколько лет назад под давлением зелёных с три короба обещаний о своём непременном позеленении, теперь отказываются от зелёной повестки, чтобы вернуться к привычным инвестициям в нефть и газ (ссылка):



Shell дала заднюю: крупнейшая нефтяная компания Европы отказывается от зеленой повестки

Через шесть месяцев после того, как Ваэль Саван стал генеральным директором Shell Plc, он незаметно свернул крупнейший в мире корпоративный план по разработке компенсации выбросов углекислого газа — экологические проекты, призванные противодействовать потеплению, вызванному выбросами CO2.

На июньском мероприятии для инвесторов, продолжавшемся целый день, Саван изложил обновленную стратегию компании, которая включала сокращение расходов и удвоение таких источников прибыли, как нефть и газ.

Одновременно не было не произнесено ни слова о предыдущем обязательстве компании тратить до $100 млн в год на создание банка углеродных кредитов, что является частью обещания фирмы свести к нулю свои выбросы к 2050 году.

Компания подтвердила, что эти цели программы компенсации отменены…

Плохая новость для России. Если есть возможность, надо пожертвовать зелёным бесам денег на акции протеста у главного офиса Шелл. Заодно пусть требуют возврата субсидий на электромобили для организаций, а то его в Германии сейчас отменили (ссылка). Рановато европейцы заканчивают страдать, преждевременное восстановление их экономики нам совершенно не нужно.

3. Как мы с вами ранее обсуждали, крупнейшее в Западной Европе Гронингенское газовое месторождение вскоре собираются закрыть – до установленной даты прекращения добычи осталось уже менее месяца (ссылка).

Это серьёзнейший удар по энергетике ЕС и экономике Нидерландов, где располагается Гронинген. Особенно с учётом того, что с другими газовыми месторождениями дела у голландцев обстоят не лучше (ссылка):

Запасы газа в Нидерландах будут полностью истощены менее чем через девять лет, если добыча продолжится на нынешнем уровне.

По данным Центрального статистического бюро страны, в 2022 году Нидерланды добыли в общей сложности 16,1 млрд м3 газа с различных месторождений. В свою очередь общие разведанные запасы в настоящее время оцениваются в 142 млрд м3.

Речь идет “о небольших месторождениях на земле и в Северном море”, уточнили в статистическом бюро.

В эту цифру не включено Гронингенское месторождение, являющееся крупнейшим в Нидерландах. Добыча газа на нем ведется с 1963 года, и на пике в 2013 году оно давало более 50 млрд м3 газа, однако правительство решило полностью прекратить его разработку в связи с землетрясениями, вызываемыми добычей газа, пишет ТАСС. В 2022 году на нем было добыто чуть более 2 млрд м3 газа. В 2023 году добыча газа на нем будет прекращена, а в 2024 году оно должно быть полностью закрыто.

Напомню, кстати, что значительная доля Нидерландов расположена ниже уровня моря. Ввязываясь в конфликт с Россией, голландцы не только страдают экономически, но и рискуют потерять земли, на которых живёт 60% населения страны. Если в их дамбу прилетит пара ядерных бомб, подъём воды нанесёт критические разрушения.