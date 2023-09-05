Huawei планирует выпустить полноценную версию HarmonyOS для ПК в 2024 году

Китайский IT-гигант Huawei заявил о своих планах представить полноценную версию операционной системы HarmonyOS для персональных компьютеров (ПК) в 2024 году. Информацию об этом пишет издание IT-Home, ссылаясь на заявление бывшего главы подразделения по разработке программного обеспечения в Huawei, Вана Чэнлу, размещенное в социальной сети Weibo.

По данным IT-Home, это не первый случай, когда информация об операционной системе Huawei для ПК просачивается из бывших и текущих сотрудников компании в сеть. Ранее инженер из дочернего предприятия Huawei, Honghu Wanlian, опубликовал фотографию ноутбука HP с экраном загрузки операционной системы OpenHarmony.

Согласно “Коммерсантъ”, новая операционная система, скорее всего, будет предустановлена на ноутбуках Huawei и других производителей. По данным издания, Huawei ранее уже портировала HarmonyOS на ноутбуки фирмы Qingyun, однако использовала старую версию системы. В настоящее время, предположительно, в Huawei работают над адаптацией более новой итерации HarmonyOS 4 для ПК.