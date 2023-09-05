 

Заголовок: “Сердечный приступ: Осведомленность и Профилактика”

05.09.2023, 21:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новое исследование выявило недостаточную осведомленность большинства людей о признаках сердечного приступа. Удивительно, что огромные 45 процентов опрошенных не способны распознать его симптомы. Еще более тревожно то, что 51 процент респондентов, старше 55 лет и находящихся в группе повышенного риска, не знают, какие признаки им следует обращать внимание.

Врач-кардиолог, доктор Александр Колобаев, чтобы улучшить осведомленность о симптомах сердечного приступа, выделяет следующие сигналы опасности:

1. Боль в груди, челюсти, шее и спине.
2. Одышка.
3. Ощущение “потери земли под ногами”.
4. Всепоглощающее чувство тревоги.
5. Головокружение.
6. Избыточное потоотделение.

Он подчеркивает, что игнорировать эти признаки или ожидать улучшения ситуации — неправильный подход. Незамедлительный вызов скорой помощи и описание симптомов медицинским службам спасения способствует быстрому реагированию.

Результаты опроса также выявили другие нарушения в знаниях о сердечных проблемах. Почти 72 процента опрошенных не могли различить между сердечным приступом и остановкой сердца. Многие ошибочно считали, что это одно и то же, хотя разница между ними критически важна: сердечный приступ происходит, когда поток крови к сердцу заблокирован, в то время как остановка сердца означает полное прекращение его деятельности и может привести к смерти за несколько минут.

Чтобы уменьшить риск сердечного приступа, важно снизить уровень холестерина в организме. Исключение из рациона насыщенных жиров и их замена на ненасыщенные жиры, такие как орехи, играют ключевую роль в этом процессе. Продукты, богатые клетчаткой, такие как жирная рыба, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, также способствуют здоровью сердца.

Помимо этого, хороший сон также положительно влияет на центральную нервную систему, что подчеркивает важность ухода за своим здоровьем в целом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Завершение поддержки SAP в России с 31 декабря 2023 года

05.09 / Huawei планирует выпустить полноценную версию HarmonyOS для ПК в 2024 году

05.09 / Oppo представила свой последний смартфон A38 в ОАЭ

05.09 / Физическая активность и здоровый мозг: борьба с деменцией и болезнью Альцгеймера

05.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Вызывай “Волгу”

05.09 / Мнение: О «наступе» смертников… Шойгу сказал правду?

05.09 / Скандалы: Земля раздора

05.09 / Правительство России обеспечит жильем жителей новых регионов с 2024 года

05.09 / Министерство финансов не рассматривает возможность введения дополнительного налога для вернувшихся зарубежных компаний

05.09 / Дополнительные нефтегазовые доходы в сентябре укрепляют федеральный бюджет России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика