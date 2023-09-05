Заголовок: “Сердечный приступ: Осведомленность и Профилактика”

Новое исследование выявило недостаточную осведомленность большинства людей о признаках сердечного приступа. Удивительно, что огромные 45 процентов опрошенных не способны распознать его симптомы. Еще более тревожно то, что 51 процент респондентов, старше 55 лет и находящихся в группе повышенного риска, не знают, какие признаки им следует обращать внимание.

Врач-кардиолог, доктор Александр Колобаев, чтобы улучшить осведомленность о симптомах сердечного приступа, выделяет следующие сигналы опасности:

1. Боль в груди, челюсти, шее и спине.

2. Одышка.

3. Ощущение “потери земли под ногами”.

4. Всепоглощающее чувство тревоги.

5. Головокружение.

6. Избыточное потоотделение.

Он подчеркивает, что игнорировать эти признаки или ожидать улучшения ситуации — неправильный подход. Незамедлительный вызов скорой помощи и описание симптомов медицинским службам спасения способствует быстрому реагированию.

Результаты опроса также выявили другие нарушения в знаниях о сердечных проблемах. Почти 72 процента опрошенных не могли различить между сердечным приступом и остановкой сердца. Многие ошибочно считали, что это одно и то же, хотя разница между ними критически важна: сердечный приступ происходит, когда поток крови к сердцу заблокирован, в то время как остановка сердца означает полное прекращение его деятельности и может привести к смерти за несколько минут.

Чтобы уменьшить риск сердечного приступа, важно снизить уровень холестерина в организме. Исключение из рациона насыщенных жиров и их замена на ненасыщенные жиры, такие как орехи, играют ключевую роль в этом процессе. Продукты, богатые клетчаткой, такие как жирная рыба, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, также способствуют здоровью сердца.

Помимо этого, хороший сон также положительно влияет на центральную нервную систему, что подчеркивает важность ухода за своим здоровьем в целом.