 

Oppo представила свой последний смартфон A38 в ОАЭ

05.09.2023, 21:25, Разное
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Компания Oppo представила свой последний смартфон A38 в Объединенных Арабских Эмиратах, расширяя ассортимент среднебюджетных устройств. Это пишет издание GSMArena.

Устройство оборудовано 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Верхний край экрана имеет “V”-образный вырез для фронтальной камеры на 5 МП. Основная камера представлена двумя модулями: 50 МП основной камерой и 2-МП датчиком глубины. Производительность A38 обеспечивается восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85 с максимальной частотой 2 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных доступна флэш-память объемом до 128 ГБ, а также поддержка microSD-карт до 1 ТБ.

Смартфон оснащен 5000 мАч аккумулятором и поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 33 Вт. Устройство также поддерживает две SIM-карты, имеет аудиоразъем на 3,5 мм и Bluetooth стандарта 5.3.

GSMArena утверждает, что A38 доступен в двух цветах: черном и золотом. Хотя точная цена устройства не была объявлена, она, вероятно, не превысит $200 (примерно 19,5 тыс. рублей по курсу на 5 сентября 2023 года).


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