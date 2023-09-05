Физическая активность и здоровый мозг: борьба с деменцией и болезнью Альцгеймера

Физическая активность играет решающую роль в поддержании здорового старения, оказывая благотворное воздействие не только на тело, но и на мозг человека. Понятие “деменция” объединяет разнообразные нейрофизиологические и неврологические расстройства, связанные с ухудшением умственных способностей.

Среди них выделяются болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, деменция, ассоциированная с болезнью Паркинсона, хроническая травматическая энцефалопатия и синдром Корсакова. Иногда наблюдаются смешанные формы деменции, например, сочетание сосудистой деменции и деменции Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции в мире, поражая около 60% всех случаев, что составляет примерно 24 миллиона человек. Сосудистая деменция встречается в приблизительно 15% случаев. Оба эти нейродегенеративных заболевания характеризуются постоянным ухудшением мозга и, следовательно, памяти, а также социальных и эмоциональных навыков.

Существует разница между болезнью Альцгеймера и деменцией. Первая вызывается потерей нервных клеток и ткани головного мозга из-за тау-фибрилл и бета-амилоидных бляшек, в то время как последняя связана с нарушениями кровообращения. Несмотря на различия в механизмах, симптомы и последствия обоих этих состояний схожи, за исключением того, что паралич и онемение часто характерны для сосудистой деменции, но не для деменции Альцгеймера.

Почему физические упражнения важны для мозга? Исследования показывают, что они способствуют улучшению кровоснабжения мозга и предотвращению образования вредных отложений в кровеносных сосудах. Кроме того, физическая активность укрепляет умственную работоспособность, делая мозг более эффективным. Упражнения стимулируют выработку гормонов, способствующих связыванию нервных клеток и образованию новых. Спорт также повышает способность к запоминанию и обучению, так как активизирует рост клеток гиппокампа. Физическая активность в пожилом возрасте стимулирует работу мозга и может помочь сохранить его функции при дегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, как показывают исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).