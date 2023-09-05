 

Физическая активность и здоровый мозг: борьба с деменцией и болезнью Альцгеймера

05.09.2023, 21:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Физическая активность играет решающую роль в поддержании здорового старения, оказывая благотворное воздействие не только на тело, но и на мозг человека. Понятие “деменция” объединяет разнообразные нейрофизиологические и неврологические расстройства, связанные с ухудшением умственных способностей.

Среди них выделяются болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, деменция, ассоциированная с болезнью Паркинсона, хроническая травматическая энцефалопатия и синдром Корсакова. Иногда наблюдаются смешанные формы деменции, например, сочетание сосудистой деменции и деменции Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции в мире, поражая около 60% всех случаев, что составляет примерно 24 миллиона человек. Сосудистая деменция встречается в приблизительно 15% случаев. Оба эти нейродегенеративных заболевания характеризуются постоянным ухудшением мозга и, следовательно, памяти, а также социальных и эмоциональных навыков.

Существует разница между болезнью Альцгеймера и деменцией. Первая вызывается потерей нервных клеток и ткани головного мозга из-за тау-фибрилл и бета-амилоидных бляшек, в то время как последняя связана с нарушениями кровообращения. Несмотря на различия в механизмах, симптомы и последствия обоих этих состояний схожи, за исключением того, что паралич и онемение часто характерны для сосудистой деменции, но не для деменции Альцгеймера.

Почему физические упражнения важны для мозга? Исследования показывают, что они способствуют улучшению кровоснабжения мозга и предотвращению образования вредных отложений в кровеносных сосудах. Кроме того, физическая активность укрепляет умственную работоспособность, делая мозг более эффективным. Упражнения стимулируют выработку гормонов, способствующих связыванию нервных клеток и образованию новых. Спорт также повышает способность к запоминанию и обучению, так как активизирует рост клеток гиппокампа. Физическая активность в пожилом возрасте стимулирует работу мозга и может помочь сохранить его функции при дегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, как показывают исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Завершение поддержки SAP в России с 31 декабря 2023 года

05.09 / Huawei планирует выпустить полноценную версию HarmonyOS для ПК в 2024 году

05.09 / Заголовок: “Сердечный приступ: Осведомленность и Профилактика”

05.09 / Oppo представила свой последний смартфон A38 в ОАЭ

05.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Вызывай “Волгу”

05.09 / Мнение: О «наступе» смертников… Шойгу сказал правду?

05.09 / Скандалы: Земля раздора

05.09 / Правительство России обеспечит жильем жителей новых регионов с 2024 года

05.09 / Министерство финансов не рассматривает возможность введения дополнительного налога для вернувшихся зарубежных компаний

05.09 / Дополнительные нефтегазовые доходы в сентябре укрепляют федеральный бюджет России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика