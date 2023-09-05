 

Звезда сериала “Две судьбы” узнала о раке груди: Врач сказал страшное

05.09.2023, 21:06, Новости дня
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Все произошло сумбурно. Накануне беседы с доктором знаменитость выглядела счастливой и заряжала всех позитивом. Задорная, подвижная и яркая женщина появилась на сцене Первого канала с песней про оранжевый цвет. Вместе с актрисой на публику вышли танцовщицы в костюмах моркови. Звезда сериала “Две судьбы” Татьяна Абрамова стала героиней программы “Жить здорово!”.

Затем ведущая Елена Малышева в свойственной ей шутливой манере решила вещать о болезнях и органах человека. Она попросила коллегу рассказать об онкологии специально для улыбчивой артистки.

Из-за таких новостей актриса Татьяна Абрамова сильно изменилась в лице. К тому же макет женской груди с демонстрацией новообразования смотрелся довольно пугающе. Таким образом рыжая гостья программы узнала о раке груди. Позднее Елена Малышева хотела удивить ее и другой информацией, но актриса ответила, что уже в курсе.

С экрана было заметно напряжение в студии Первого канала. Возможно, стоит выбирать для обсуждений менее тревожные темы. Например, как пишет сайт VSE42.RU, раскрыта взаимосвязь между потреблением орехов и работой мозга.

Звезда сериала “Две звезды” Татьяна Абрамова стойко выдержала эксперимент в эфире шоу “Жить здорово!”. Под конец Елена Малышева подчеркнула, что каротиноиды особенно нужны женщинам, поскольку также помогают коже бороться со старением.


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