Мнение: О «наступе» смертников… Шойгу сказал правду?

Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ за три месяца контрнаступления потеряли 66 тыс. чел. Он не уточнил, идёт ли речь обо всех потерях украинских военных, о безвозвратных или только об убитых. Но ему всё равно не поверили сторонники теории «контрнаступление развивается успешно».

А зря.

Британская Times пишет о высоких потерях ВСУ на южном фронте. Статья так и называется «Контрнаступление Украины: “Я готов умереть. 90% ребят здесь тоже умрут”». Она в платном доступе, но есть краткий перевод.

В материале украинские военные рассказали, что их подразделение, брошенное «переломить обстановку на фронте», уже потеряло 75% состава. «Элитные украинские войска рассказывают, какую ужасную цену они платят за прорыв российских позиций во время летнего контрнаступления», – говорится в публикации. Там также сообщается, что по словам врачей, прикреплённых к разным военным подразделениям, число погибших измеряется четырёхзначными показателями. И также утверждается, что украинские солдаты задаются вопросом о том, какова цена таких операций, учитывая «результат» в виде разрушенных до основания небольших сёл.

Если считать, что Сергей Шойгу назвал украинские убитыми, ранеными и пленными, то исходя из обычной статистики, число погибших должно составлять 15-16 тыс. чел. Четырёхзначное, как и говорится в публикации «The Times».

То есть, за три месяца менее чем 40-миллионная #Украина потеряла больше людей, чем 280-миллионный СССР за 10 лет войны в Афганистане. С почти нулевым результатом.

Кому-то этих жертв ещё не достаточно?

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