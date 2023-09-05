Мнение: О «наступе» смертников… Шойгу сказал правду?
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Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ за три месяца контрнаступления потеряли 66 тыс. чел. Он не уточнил, идёт ли речь обо всех потерях украинских военных, о безвозвратных или только об убитых. Но ему всё равно не поверили сторонники теории «контрнаступление развивается успешно».
А зря.
Британская Times пишет о высоких потерях ВСУ на южном фронте. Статья так и называется «Контрнаступление Украины: “Я готов умереть. 90% ребят здесь тоже умрут”». Она в платном доступе, но есть краткий перевод.
В материале украинские военные рассказали, что их подразделение, брошенное «переломить обстановку на фронте», уже потеряло 75% состава. «Элитные украинские войска рассказывают, какую ужасную цену они платят за прорыв российских позиций во время летнего контрнаступления», – говорится в публикации. Там также сообщается, что по словам врачей, прикреплённых к разным военным подразделениям, число погибших измеряется четырёхзначными показателями. И также утверждается, что украинские солдаты задаются вопросом о том, какова цена таких операций, учитывая «результат» в виде разрушенных до основания небольших сёл.
Если считать, что Сергей Шойгу назвал украинские убитыми, ранеными и пленными, то исходя из обычной статистики, число погибших должно составлять 15-16 тыс. чел. Четырёхзначное, как и говорится в публикации «The Times».
То есть, за три месяца менее чем 40-миллионная #Украина потеряла больше людей, чем 280-миллионный СССР за 10 лет войны в Афганистане. С почти нулевым результатом.
Кому-то этих жертв ещё не достаточно?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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