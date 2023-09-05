 

Мнение: О «наступе» смертников… Шойгу сказал правду?

05.09.2023, 20:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ за три месяца контрнаступления потеряли 66 тыс. чел. Он не уточнил, идёт ли речь обо всех потерях украинских военных, о безвозвратных или только об убитых. Но ему всё равно не поверили сторонники теории «контрнаступление развивается успешно».

А зря.

Британская Times пишет о высоких потерях ВСУ на южном фронте. Статья так и называется «Контрнаступление Украины: “Я готов умереть. 90% ребят здесь тоже умрут”». Она в платном доступе, но есть краткий перевод.

В материале украинские военные рассказали, что их подразделение, брошенное «переломить обстановку на фронте», уже потеряло 75% состава. «Элитные украинские войска рассказывают, какую ужасную цену они платят за прорыв российских позиций во время летнего контрнаступления», – говорится в публикации. Там также сообщается, что по словам врачей, прикреплённых к разным военным подразделениям, число погибших измеряется четырёхзначными показателями. И также утверждается, что украинские солдаты задаются вопросом о том, какова цена таких операций, учитывая «результат» в виде разрушенных до основания небольших сёл.

Если считать, что Сергей Шойгу назвал украинские убитыми, ранеными и пленными, то исходя из обычной статистики, число погибших должно составлять 15-16 тыс. чел. Четырёхзначное, как и говорится в публикации «The Times».

То есть, за три месяца менее чем 40-миллионная #Украина потеряла больше людей, чем 280-миллионный СССР за 10 лет войны в Афганистане. С почти нулевым результатом.

Кому-то этих жертв ещё не достаточно?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Скандалы: Земля раздора

05.09 / Правительство России обеспечит жильем жителей новых регионов с 2024 года

05.09 / Министерство финансов не рассматривает возможность введения дополнительного налога для вернувшихся зарубежных компаний

05.09 / Дополнительные нефтегазовые доходы в сентябре укрепляют федеральный бюджет России

05.09 / Российские производители освоили выпуск пива на борщевике Сосновского

05.09 / Рупор кремлевской пропаганды: “Азов” в лесу под Кременной

05.09 / Мнение: О признаках перемены повесточки… Украина сама нарвалась?

05.09 / Скандалы: Фавориты и неудачники

05.09 / Московский метрополитен выбирает “Взгляд” вместо Face Pay для оплаты проезда

05.09 / Мнение: Миллион дроноводов, ненужное западное оборудование и рекорд продаж Лад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика