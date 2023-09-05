Скандалы: Земля раздора

Как в Сочи 92-летнего ветерана ВОВ превратили в «соучастницу хищений»

Суд в Сочи изъял у 92-летней ветерана Великой Отечественной войны Раисы Скаковой земельным участок, которым она владела почти четыре десятилетия. В 80-е годы она, как многие в те годы, получила его от предприятия за трудовые заслуги, оформила в собственность через Росимущество. В 2014 году передала землю дочери по договору дарения.

В этом году накануне Дня Победы семья ветерана получила прокурорское извещение об изъятии у них земельного участка. Как утверждала экспертиза городских властей, принадлежащий им частный участок в СНТ «Автомобилист» в селе Каштаны внезапно частично перешел в границы Сочинского национального парка.

В том же акте дополнительными отягчающими обстоятельствами стало то, что участок якобы не огорожен, не имеет садовых построек и растений, что, по словам семьи и председателя СНТ, совершеннейшая неправда. На участке №11 растут садовые деревья, огородные культуры и цветы, стоит бытовка для инвентаря и отдыха, на участке есть забор! Более того, как отметил председатель товарищества Александр Шальнев, никакой комиссии по обследованию участков он не наблюдал, а эту экспертизу о якобы заброшенных пустырях чиновники по шаблону вписывают в сотни исков.

В похожей ситуации сегодня в Сочи оказались тысячи семей. В Советском союзе в 1980-1990-х гг. работники организаций получали нынешние спорные участки при организации коллективного садоводства. Земли выделялись из состава национального парка по действующим на тот период законам и государственным актам. Для распределения выпускались персонифицированные постановления «О переоформлении прав на землю садоводческих товариществ». С тех пор большинство выделенных участков уже не раз сменили своих владельцев. Но в 2013 году чиновники провели ревизию и решили, что несколько гектаров в Национальном парке Сочи вдруг не хватает, была поставлена цель: вернуть похищенное имущество.

В уголовном деле о краже госсобственности уже несколько лет нет подозреваемых. Но крайние без труда нашлись — ими и стали нынешние владельцы участков, а их огороды превратились в «предмет преступного посягательства», и это самое посягательство, как пишет прокуратура, нужно немедленно остановить.

В 2023 году природоохранная прокуратура подала в разные суды Сочи тысячи виндикационных исков против граждан — надзорный орган просит «снять их участки с государственного кадастрового учета и „признать права текущих владельцев на эти участки отсутствующими (?!)“.

Про права добросовестных приобретателей все забыли — о возмещении стоимости отбираемых у людей участков речи не идет. Граждан по сути превратили в соучастников преступления: они будто бы незаконно пользуются 11 тысячами земельных участков, которые в 90-е годы похитили у Национального заповедника местные чиновники путем подлога документов. А ведь многие покупатели этих участков под ИЖС еще даже не успели расплатиться с кредитами!

Уголовное дело возбуждено 21 сентября 2021 года по признакам преступления ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«В ходе предварительного следствия установлено, что неустановленные лица путем использования подложных документов о правах на земельные участки и о местоположении координат их границ, представленных в органы государственной регистрации прав, расположенных на территории г. Сочи Краснодарского края, в период времени с 1998 года по настоящее время, приобрели права собственности на 11.066 земельных участков, образованных вопреки имущественным интересам Российской Федерации за счет земель федеральной собственности, общей площадью 4 983,01 га.», — написано в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Суд по отъему земли у Раисы Скаковой, как у многих других ответчиков прошел за полчаса. Мы уже писали об этих судилищах в феврале.

31 августа за считанные минуты суд признал отсутствующим право владения и в отношении участка, полученного Ветераном Великой Отечественной войны.

По словам Раисы Скаковой, в суд она пришла в сопровождении внука Романа Харитонова. Они представили суду правоустанавливающие документы и подтвердили правомерность владения архивными актами и постановлениями. Но прокурорские требования об изъятии победили.

«Судья нас не слушал. Решение, видимо, было принято еще до заседания. На суде были только я, бабушка, секретарь, прокурор и судья. Судья говорил тихо, невнятно, во всех ходатайствах отказал. Бабушке не дали слова. Когда она просила высказаться, судья сказал: „Зачем вы пришли?“, — рассказал Роман Харитонов.

Ветеран ВОВ очень расстроилась, но сдаваться не собирается: семья будет подавать на апелляцию.

В мае этого года поддержать Раису Скакову на предварительном слушании приходили около двух десятков сочинцев — владельцев таких же «исчезающих участков». Однако тогда заседание фактически объявили закрытым, никак не объясняя это новаторство в судопроизводстве.

31 августа ветеран Великой Отечественной войны со своим внуком остались наедине с сочинской судебной системой. Соседи, дачники, владельцы земельных участков, по их словам, разуверились в значимости взаимной поддержки. Они считают, что всё уже решено, а идущие судебные заседания — лишь формальность для видимости правосудия.

Оригинал материала: “Новые Известия”