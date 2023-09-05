Андрей Воробьёв: в Московской области застраховали всех работников скорой помощи

Воробьев подчеркнул важность этого шага, особенно учитывая риски, с которыми сталкиваются медики при выполнении обязанностей.

«Мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи – это и наши медики, и водители. С 1 сентября на каждого из них будет оформлен страховой полис. Кроме того, сейчас мы завершаем разработку функции «тревожная кнопка» на планшетах, которыми будут обеспечены все бригады СМП. В случае необходимости они смогут оперативно вызвать полицию на место», – сказал губернатор.

Стоит отметить, что страхование сотрудников скорой помощи предусмотрено в случае смерти в результате несчастного случая при выполнении работы, получения инвалидности в результате несчастного случая при выполнении трудовых обязанностей (I, II и III группы), а также временной утраты трудоспособности в результате происшествия.

Эта мера дополнит другие программы социальной поддержки – такие, как социальная ипотека и компенсация за аренду жилья.

Поддержка медиков скорой помощи будет продолжаться на всех уровнях – в регионе продолжат открывать и ремонтировать подстанции и обновлять автомобильные парки, заверил губернатор Воробьев.