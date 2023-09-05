 

Баста похвастался роскошной квартирой за миллион долларов: смотрим видео

05.09.2023, 19:55, Новости дня
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Басту не раз включали в списки самых богатейших звезд шоу-бизнеса в России. Музыкант зарабатывает огромные деньги благодаря, например, сольному проекту, своему лейблу
Gazgolder, а также участию во многих проектах. Имея хороший доход, Василий может себе позволить очень дорогие покупки. Например, восемь лет назад он обзавелся квартирой за 50 миллионов рублей, которая сегодня, очевидно, стоит порядка миллиона долларов.

В ютуб-шоу “Вписка” Баста похвастался пятикомнатной квартирой. Зрители смогли рассмотреть гостиную, выполненную в светлых тонах. Все сделано со вкусом. Помимо мебели, в комнате есть предметы искусства, книги и телевизор. На видео Василий говорит, что дизайн квартиры продумывала его супруга Елена.

Также Вакуленко полку с наградами, которые он получал на музыкальных и светских премиях. Баста продемонстрировал статуэтку “Золотой граммофон”, “ЖАРА Musiс Awards”, GQ. На полках также можно увидеть статуэтки с шоу “Голос”, где музыкант был наставником.

Баста признался, что ему очень интересно принимать участие в премиях, а также получать награды, поскольку для него это важно. “Я же Овен, мне любые соревнования [нравятся], они меня включают очень сильно”, – сказала 43-летняя знаменитость.


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