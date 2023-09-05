Российские производители освоили выпуск пива на борщевике Сосновского

В 2023 году России освоили массовую варку пива на борщевике Сосновского. Основу такого напитка, помимо традиционного ячменного солода, составляет борщевиковый солод. Этот уникальный ингредиент не имеет аналогов в мире. Его дробят и смешивают с измельчённым ячменным солодом, после чего проводится затирание солодовой смеси.

Особый вкус напитку придаёт настойка из стеблей борщевика, которая добавляется уже в процессе варки. Сочетание настойки с американским хмелем Columbus создаёт насыщенный аромат и необычную пряную горечь во вкусе.

Вкусовые качества пива по достоинству оценены как профессиональными дегустаторами, так и рядовыми поклонниками: пользователи популярного сервиса для любителей пива Untappd оценили новинку на 4,43 балла.

Борщевиковый эль уже доступен на кранах российских баров. Производитель отмечает, что рассматривается возможность продажи этого пива в различных тарах в магазинах России и зарубежья.

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