Рупор кремлевской пропаганды: “Азов” в лесу под Кременной
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Убитые нацики из "Азова" в лесу под Кременной.
Недавно "Азов" перебросили на Краснолиманское направление, где его используют для контратак в лесном массиве к западу от Кременной для стабилизации фронта.
До этого "Азов" принимал участие в наступление на Клещеевку и Курдюмовку в районе Артемовска, где также понес тяжелые потери.
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Источник: Colonel Cassad
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