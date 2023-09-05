 

Рупор кремлевской пропаганды: “Азов” в лесу под Кременной

05.09.2023, 19:15, Разное
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Убитые нацики из "Азова" в лесу под Кременной.
Недавно "Азов" перебросили на Краснолиманское направление, где его используют для контратак в лесном массиве к западу от Кременной для стабилизации фронта.
До этого "Азов" принимал участие в наступление на Клещеевку и Курдюмовку в районе Артемовска, где также понес тяжелые потери.

Источник: Colonel Cassad


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