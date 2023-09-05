Рупор кремлевской пропаганды: “Азов” в лесу под Кременной

Убитые нацики из "Азова" в лесу под Кременной.

Недавно "Азов" перебросили на Краснолиманское направление, где его используют для контратак в лесном массиве к западу от Кременной для стабилизации фронта.

До этого "Азов" принимал участие в наступление на Клещеевку и Курдюмовку в районе Артемовска, где также понес тяжелые потери.

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