Мнение: О признаках перемены повесточки… Украина сама нарвалась?

И пока нежданно погрустневший украинский министр Дмитро Кулеба, чем-то неуловимо напоминающий постаревшего Гарри Поттера, который секунду назад узнал от волшебной шляпы, что ему лично не в Гриффиндор и даже не в Слизерин, а прямо на «восточный фронт», продолжил талдычить про «ключ к миру — на поле боя», нечто важное в ноосфере начало меняться. Запад снова показал свою высочайшую адаптивность — на горе поверившим ему.

Следим за руками. Точнее — за словами влиятельных персон.

1. В #ООН отметили, что не считают, будто на Украине в рамках военной операции РФ происходит геноцид. Председатель комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе заявил, что на данный момент нет доказательств, соответствующих юридическому определению геноцида из Конвенции о геноциде. Минус один ключевой нарратив украинской пропаганды.

2. Глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью Le Monde заявила: «#Россия была и будет. Значительная её часть находится в Европе. Нам придётся найти возможность совместно с ней вернуть крепкую архитектуру безопасности, которая бы учитывала позиции всех сторон в обеспечении стабильности». Минус ещё одна украинская позиция — мол, интересы России в сфере безопасности не нужно учитывать, интересы Украины важнее всего.

3. Глава МОК Томас Бах решительно отверг канселлинг российских спортсменов, жёстко пройдясь по спортивным чиновниками Украины. «Украинское правительство заявило, что нужно полностью изолировать всех, у кого есть российский паспорт, но это невозможно с точки зрения наших ценностей, это невозможно с точки зрения прав человека и это невозможно с точки зрения Олимпийской хартии. Нужно предоставить возможность спортсменам, которые… не связаны с вооружёнными силами или другими службами, находящимися в России или Беларуси, соревноваться. Они будут представлены на Играх как нейтральные спортсмены», — приводит его слова CNBC TV18. Президент МОК также подчеркнул, что решение будет принято, несмотря на все настойчивые требования украинских властей. Вроде бы мелочь — но тоже симптом. И минус в карму властям Украины.

Похоже, деланная «непримиримость» Киева, устраивающего истерики по любому связанному с Россией поводу начала немного утомлять западный истеблишмент. Особенно после того, как предстоятелю римской католической церкви также пришлось реагировать на яростную критику из Украины, вызванную его приватными словами о «великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой и просвещённой, [той страны] большой культуры и большой человечности». И хотя Его святейшество Франциск мягко сообщил, что говорил о России не в географическом, а в культурно-историческом смысле, «осадочек» от украинского назойливого стремления указывать всем и каждому, что говорить, несомненно остался. Возможно, именно он и стал причиной процитированных выше заявлений.

Это, конечно, не значит, что Запад послезавтра или через год сократит поддержку Украины. Но убеждать свой электорат в необходимости новых и новых ассигнований для Киева западным лидерам становится сложнее по мере «рутинизации» конфликта и нарастания негативных тенденций в собственных экономиках. Особенно если #Украина предстаёт в глазах избирателя не спокойным и уверенным в себе воином, благодарным даже за самую малую помощь, а мелочной и визгливой истеричкой, способной устроить скандал из ничего. Тем более, что киевские власти — отнюдь не святее Папы Римского.

А значит, ушаты холодной воды продолжат выливаться на слишком разгорячённых украинцев.

Но ведь они это заслужили?

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