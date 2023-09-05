Скандалы: Фавориты и неудачники

СВО поменяла аппаратный вес чиновников

С началом СВО в стране изменилось многое, в том числе изменилось положение многих представителей властной элиты, прежде казавшееся непоколебимым. Кто оказался в новых обстоятельствах на коне, а кто сдал былые позиции? Умение быстро адаптироваться к меняющимся условиям становится важным качеством для российских чиновников. Во-первых, потерявшие хватку подчас не успевают уловить дух времени и быстро отреагировать на новые вызовы. Во-вторых, ежедневно появляются новые обстоятельства, которые кого-то выносят на середину фарватера, а других прибивают в тихий омут.

Мы попытались оценить самые заметные колебания аппаратного веса функционеров российской политической системы.

Набрали очки

Свою влиятельность, несомненно, нарастил глава правительства Михаил Мишустин. К базовым полномочиям премьера в последнее время он получил ещё ряд дополнительных. К примеру, он возглавляет специальный координационный совет по обеспечению задач СВО. А ещё правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Именно эта комиссия согласовывает условия выкупа активов у уходящих из России иностранцев отечественным бизнесом. Только в прошлом году было совершено 109 подобных сделок на общую сумму 16,3 млрд долларов (данные AK&M). Мишустин возглавил эту комиссию ещё в 2020 году, но новые полномочия она получила в начале 2022 года. Однако здесь нужно уточнить, что подкомиссией, которая непосредственно занимается сделками по выходу иностранцев из российских активов, руководит глава Минфина Антон Силуанов. На усиление Мишустина обратили внимание не только мы. «Премьер стал полноправным членом «Политбюро 2.0» – неформального центра принятия решений в руководстве России», – говорится в докладе компании «Минченко консалтинг», в котором подводились итоги работы правительства за год СВО и санкционной войны.

Также одним из самых значимых функционеров теперь стала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Именно от её усилий сейчас во многом зависит положение рубля – сегодня это уже не вопрос экономики, а чистая политика. Скоро жители 25 регионов, а заодно и столицы будут голосовать за губернаторов, а там рукой подать до президентских выборов. Трёхзначный курс в обменниках и рост цен на импортные товары в такой ситуации Кремлю явно ни к чему.

В последние полтора года ЦБ под руководством Эльвиры Набиуллиной уверенно набирал очки и становился всё более влиятельным ведомством. В первой половине 2022 года он вывел рубль из пике, а затем не допустил краха банковской системы, на который рассчитывали авторы антироссийских санкций. Начавшаяся цифровизация рубля даст ЦБ доселе невиданные возможности контролировать денежные потоки. Но по-настоящему влиятельной персоной Эльвиру Набиуллину делает другое. Дело в том, что с начала СВО уже несколько крупных банков сменили бенефициара. И предполагается ещё ряд сделок. К примеру, Райффайзенбанк анонсировал предполагаемое отделение российского бизнеса. Пертурбации намечаются и среди акционеров Альфа-Банка. И все эти сделки ценою в миллиарды долларов будет согласовывать Набиуллина. В такой ситуации изменился публичный имидж главы ЦБ. Она уже не «либерал», а «технократ-рыночник», который обслуживает управление экономикой России в интересах «силового класса», оценивал трансформацию политолог Сергей Марков.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин с началом СВО расширил фронт работ: он курирует восстановление городов на новых территориях. По данным на конец прошлого года, в одном только Мариуполе предполагалось восстановить 517 многоквартирных домов и 48 тыс. объектов инфраструктуры. Таким образом, он получил доступ к крайне ответственному участку работы, а заодно и к огромным деньгам. Отмечается, что считавшийся протеже вице-премьера Марата Хуснуллина Ирек Файзуллин, похоже, обретает некую самостоятельность и позволяет себе больше, чем раньше. К примеру, в этом году его сын Алик Файзуллин получил долю в компании «Инвестстройгрупп», которая работает на рынке Москвы.

Также свой вес нарастили главы юго-западных регионов России, которые подвергались налётам украинских дронов и ударам ДРГ. Они получили возможность реализовать свои управленческие таланты в экстремальных условиях и во­шли в федеральную медийную повестку. Прежде всего это касается главы Крыма Сергея Аксёнова, а также ранее практически незаметного и неизвестного широкой публике белгородского губернатора Вячеслава Гладкова. Последний начал даже высказываться на тему общефедеральной политики – например, предложил присоединить к Белгородчине Харьков. По итогам его публичных выступлений Российская ассоциация по связям с общественностью номинировала Гладкова на звание губернатора года. Впрочем, старая японская пословица недаром предупреждает, что гвоздь, который торчит выше других, бьют по шляпке – Гладкову наверняка стоило бы это учесть.

Ушли в минус

Юрий Борисов ещё прошлым летом сменил кресло вице-премь­ера на должность главы «Роскосмоса». Формально это могло выглядеть как понижение, но всё же к космосу в России отношение особое. Скорее Борисов получил возможность проявить себя как самостоятельный игрок на трудном участке, а не теряться в сонме заместителей Михаила Мишустина. И поначалу ситуация выглядела неплохо для новичка: за год под руководством Борисова «Роскосмос» совершил около сотни безаварийных запусков. Но история с аварией «Луны-25» стала сильным ударом по имиджу космической корпорации и её руководителя. Особенно на фоне успеха лунной миссии индусов.

Неудача постигла и прежнего руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Будучи мастером пиара, он умело выстраивал свой имидж, однако череда неудач при запусках и баснословные хищения в ходе строительства космодрома Восточный стали роковыми для его карьеры. После отставки ходили слухи, что Рогозину вот-вот дадут новый высокий пост, например, полпреда президента в федеральном округе, который объединит новые регионы. Однако Рогозин стал первым крупным чиновником, выпавшим из властной обоймы, похоже, окончательно. Он попытался заявить о себе, возглавив объединение с непонятным статусом под странным названием «Царские волки». Однако это не помогло – есть мнение, что, все попытки Рогозина зайти в высокие кабинеты и убедить их владельцев дать новую крупную должность оказываются безуспешными. Пример Рогозина может заставить задуматься о своём будущем и других чиновников высокого ранга.

Экс-президент и бывший глава кабмина России Дмитрий Медведев занимает должность зампреда Совбеза с января 2020 года, а в эпоху СВО он вдобавок получил статус первого зама главы Военно-промышленной комиссии. Обоими структурами формально руководит лично президент, однако бюрократический уровень членов Военно-промышленной комиссии далеко не самый высокий – там в основном заместители министров и вторые лица госкорпораций. Так что в эпоху СВО Дмитрий Медведев не смог усилить свой аппаратный вес.

После мятежа и смерти Евгения Пригожина в щекотливой ситуации оказались персоны, которые успели создать себе имидж его соратников. В первую очередь это депутаты Виталий Милонов и Сергей Миронов. Впрочем, Милонов уже доказал, что может выплыть из любого омута, а вот глава СРЗП ещё не так давно хвастал полученной от Евгения Пригожина в дар кувалдой. И хотя в июне он назвал действия основателя ЧВК «Вагнер» изменой и преступлением, теперь он заявляет, что за крушением самолёта стоят «конкретные м*ази», которых «ждёт возмездие». Похоже, в поисках попутного ветра Сергей Миронов слишком уж суетится. Демонстративное переобувание в воздухе ещё никому не помогало всерьёз заработать политические очки.

Евгений Донской

Оригинал материала: “Наша Версия”