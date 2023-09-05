Мнение: Миллион дроноводов, ненужное западное оборудование и рекорд продаж Лад

1. Россия обучит миллион специалистов по дроноводству за следующие 6-7 лет. Это серьёзная заявка на безусловное мировое лидерство в сфере беспилотников (ссылка):



России может не хватить одного миллиона специалистов по беспилотникам, так как отрасль дронов развивается очень быстро. Об этом президент страны Владимир Путин заявил во время открытого урока «Разговор о важном», прямую трансляцию в Telegram-канале ведет пресс-служба Кремля.

«У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить один миллион специалистов в этой области. Даже, может быть, и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро», — пояснил глава государства.

Работа в направлении дронового образования уже началась. Напомню, что управлению беспилотниками теперь будут обучать в школах, в рамках программы начальной военной подготовки (ссылка). При этом Россия, в отличие от других стран, имеет шкурный интерес к практическому дроноводству, то есть готова выделять на это важное дело много денег и прочих ресурсов. Наши противники будут заниматься дронами с куда как меньшим усердием, даже с ленцой.

2. Российский бизнес отказывается от закупок оборудования в Европе, США и Японии (ссылка):



В 2023 году российские компании все еще предпочитают западноевропейское оборудование доступным аналогам, однако почти перестали планировать такие закупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, проведенного аналитиками Института Гайдара, на исследование ссылается РБК.

Доля фирм, которые фактически собираются приобрести технику из Западной Европы, в текущем году упала до исторического минимума в 9 процентов. По сравнению с 2021 годом показатель рухнул на 46 процентных пункта. В то же время доля компаний, которые хотели бы иметь западноевропейское оборудование, увеличилась за год на 10 процентных пунктов (с 62 до 72 процентов), превысив показатель досанкционного 2021 года.

Также стало меньше организаций, которые планируют закупать оборудование из США или Японии — в 2023 году таких компаний практически не осталось. Предпочтительность станков и машин из этих стран также снизилась (25 процентов против 39 процентов в 2021 году).

Причин на то две. Во-первых, резко снизился уровень коррупции: прикормленные инженеры, которые ранее продвигали западную технику в обмен на «дружбу» западных корпораций, больше не могут так просто лоббировать интересы своих заказчиков. Во-вторых, когда голоса лоббистов стали тише, а Запад начал запарывать поставки, выяснилось, что русские и китайские станки как минимум не хуже европейских с японскими, при этом гораздо дешевле.

3. Импортозамещение в автопроме также демонстрирует ожидаемые успехи (ссылка):

«АвтоВАЗ» в августе реализовал в России 33 325 легковых и коммерческих автомобилей Lada. Как сообщается на сайте производителя, показатель стал новым абсолютным максимумом месячных продаж концерна с превышением более чем на тысячу единиц рекордной планки июля 2021 года.

Тогда было продано чуть более 32 тысяч машин самого популярного российского автобренда, а около трети сделок пришлось на Lada Granta. В августе 2023 года продажи этой модели составили около половины (16 785 авто) от общего массива, что почти в полтора раза больше, чем в тот же период годом ранее. На Lada Vesta в августе пришлось 6 657 проданных машин, на Lada Niva Legend — 4057 и на Lada Niva Travel — 5399.

В материалах компании отмечается, что с сентября завод выпускает Lada Vesta со скоростью 40 автомобилей в час, Niva — 45 автомобилей в час и Granta — 54 автомобиля в час.

Ранее минимальная стоимость популярнейшей модели «АвтоВАЗа» поднялась до обещанного концерном минимума в 700 тысяч рублей.

Сообщается также, что доля более продвинутой модели Lada Vesta в продажах растёт, одновременно растёт и качество сборки Lada Granta – с 1 сентября 2023 года АвтоВАЗ возобновил сборку Гранты с моторами Евро-5 (ссылка).