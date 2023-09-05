Рупор кремлевской пропаганды: ВСУ в ходе летнего наступления якобы потеряли 66 000 человек и 7 600 единиц техники и вооружений – но доказательств этому нет

Шойгу опубличил официальную оценку ВС РФ потерь ВСУ в ходе летнего наступления на Южном направлении (разумеется, это ничем не подтверждено).

Заявлено 66 000 потерь в живой силе и более 7 600 единиц техники и вооружений. Результаты же подобного массового кровопускания наглядно видны на картах, где как и в июне идут бои у Пятихаток, Работино, Урожайного, Новодонецкого.

ВСУ в ходе летнего наступления потеряли 66 000 человек и 7 600 единиц техники и вооружений

О специальной военной операции.

Российские Вооруженные Силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения.

Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли.

Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.

Наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов.

Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесен значительный ущерб украинским подразделениям.

Действуя решительно на Купянском и Кременском направлениях, наши войска освободили населенный пункт Новоселовское, значительно улучшив позицию по переднему краю.

В ходе наступления храбрость и мужество проявили военнослужащие 1-го, 12-го и 26-го танковых полков.

Российские Вооруженные Силы высокоточными ударами продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины.

Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта вооруженных сил Украины оперативно-тактического звена управления.

С начала так называемого наступления потери противника превысили шестьдесят шесть тысяч человек и семь тысяч шестьсот единиц вооружения.

Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы.

В результате грамотных действий наших боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов «Хаймарс», свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет.

Благодарю личный состав за боевой настрой и нацеленность на победу.

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Тематическая часть нашего селекторного совещания.

Вначале обсудим, как Объединенная авиастроительная корпорация реализует план поставки тяжелых военно-транспортных самолетов и модернизированных стратегических ракетоносцев.

В текущем году в Вооруженные Силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М.

На совещании наметим меры по безусловному выполнению плана поставок 2023 года.

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Следующий вопрос касается подготовки объектов Минобороны к отопительному периоду.

Обслуживание и ремонт теплогенерирующих объектов проведены заблаговременно.

Работы выполнены в полном объеме, включая техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонты казарменно-жилищного фонд коммунальных объектов.

Завершен навигационный завоз, созданы нормативные запасы топлива в районах Крайнего Севера.

В пяти субъектах отопление уже запущено.

Сегодня заслушаем доклад о готовности к предстоящему отопительному сезону в остальных регионах.

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Далее обсудим состояние парка военно-транспортной авиации, которая решает широкий спектр задач на территории страны и за ее пределами.

Так, с начала специальной военной операции совершено восемь тысяч самолето-вылетов, перевезено почти 376 тысяч военнослужащих, свыше двух тысяч семисот единиц военной техники и ста тридцати двух тысяч тонн грузов.

Кроме того, военно-транспортная авиация была задействована в тушении пожаров и обеспечении действий нашей группировки в Сирии.

На совещании рассмотрим возможности по дальнейшему развитию военно-транспортной авиации.

https://telegra.ph/Vstupitelnoe-slovo-Ministra-oborony-Rossijskoj-Federacii-generala-armii-Sergeya-SHojgu-na-tematicheskom-selektornom-soveshchanii-09-05 – полностью по ссылке

PS. На заглавном фото иностранный трансгендер официально представляющий ВСУ на Западе рассказывает выжившему в наступлении ВСУшнику, что без ноги ему даже лучше.

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