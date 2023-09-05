Скандалы: Король без королевства

Сын генерала Руцкого включился в борьбу за осколки империи Бориса Шпигеля

Пока глава ГК «Биотэк» бывший сенатор Борис Шпигель находится под судом по делу о крупной взятке экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, его бизнес взялся спасать Дмитрий Руцкой. Между тем в прессе звучало мнение, что исчезновение «Биотэка» с фармрынка может быть выгодно главе «Р-Фарм» Алексею Репику. В любом случае Шпигелю есть о чём переживать: сразу несколько принадлежавших ему компаний находятся в процедуре банкротства.

Суд над бывшим губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, обвиняемым во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и бизнесменом Борисом Шпигелем, обвиняемым соответственно в даче крупной взятки высшему должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ), по-видимому, будет продолжаться ещё довольно долго. В конце июля в ходе очередного выездного судебного заседания в СИЗО, где содержится Шпигель, ему вновь стало плохо. Самочувствие фигуранта громкого коррупционного дела резко ухудшилось настолько, что было принято решение об экстренной госпитализации. Судебное заседание в очередной раз пришлось отложить.

Скованные одной цепью

В СИЗО Шпигель находится с момента своего ареста в марте 2021 года. Точнее, большую часть времени он проводит в больнице при следственном изоляторе. И с самого ареста утверждает, что он «не жилец» и что его бизнес пытаются отобрать некие заинтересованные лица, а его самого сгноить в тюрьме. Адвокаты бизнесмена дошли даже до Верховного суда, пытаясь изменить меру пресечения на домашний арест. Аргументировалась эта просьба наличием у арестованного целого букета хронических заболеваний и плачевным состоянием здоровья. Однако суд остался непреклонным: изоляция. Слишком уж влиятельная фигура Борис Шпигель – звучало даже мнение, что именно он был настоящей целью правоохранителей, а вовсе не Белозерцев, ставший косвенной жертвой передела фармацевтического рынка.

Кроме Шпигеля и Белозерцева в разных московских СИЗО пребывают и другие фигуранты дела: супруга бизнесмена Евгения Шпигель, тоже обвиняемая по ч. 5 ст. 291 УК РФ, директор пензенского ОАО «Фармация» Антон Колосков, а также сотрудники пензенской областной администрации Геннадий Марков и Фёдор Федотов. Их обвиняют в посредничестве при передаче взяток (ст. 291.1 УК РФ). У Белозерцева помимо статьи о взяточничестве имеется также обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ) – обнаруженный у него при обыске пистолет не проходил по базе МВД.

Напомним, по версии следствия, в 2019–2020 годах тогдашний губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил лично и через посредников от Бориса Шпигеля швейцарские часы, автомобиль представительского класса и денежные средства. Общую сумму «подаренного» оценили более чем в 31 млн рублей.

«Незаконное вознаграждение предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области государственных контрактов с ОАО «Фармация» на оказание услуг по приёмке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов, а также за общее покровительство коммерческой деятельности Группы компаний «Биотэк» в Пензенской области», – считает Следственный комитет РФ.

В ходе следствия был арестован 61 объект недвижимости, принадлежавшей Белозерцеву и его родственникам, а также более 3500 редких произведений печати и живописи, которые коллекционировал Шпигель. Общая сумма арестованного имущества превысила 1,8 млрд рублей. Само дело на момент его передачи в суд насчитывало 164 тома, свидетелями по нему проходят 155 человек. Впрочем, люди, знакомые с реальной ситуацией в Пензенской области, утверждают, что у Шпигеля не было реальной необходимости давать взятки Белозерцеву, потому что не Шпигель был человеком губернатора, а скорее наоборот.

Спаситель, он же выгодоприобретатель

За то время, что Шпигель находится в СИЗО, его фармацевтический бизнес стал разваливаться буквально на глазах. Во время пандемии коронавируса Борис Исаакович стал «королём госзаказа»: по данным открытых источников, выручка ООО «Биотэк» в 2020 году составила 32 млрд рублей. Однако после его ареста компания вдруг перестала выигрывать тендеры, и уже в следующем, 2021 году выручка оказалась гораздо скромнее: 13 млрд рублей. В 2022 году фирма выручила 763 млн рублей. На данный момент она и вовсе находится в состоянии банкротства.

Пензенское ОАО «Фармация», являвшееся поставщиком в 24 038 государственных контрактах на общую сумму 13 598 362 585 рублей и в 2020 году показавшее выручку 4,2 млрд рублей, затем последовательно демонстрировало её снижение: 2021 год – 3,0 млрд рублей, 2022-й – 2,3 млрд руб­лей. Сейчас фирма тоже в процессе банкротства.

Печальная картина наблюдается и в АО «МФПДК «Биотэк» (учредитель – Евгения Шпигель, доля – 100%), владеющем 23% ООО «Биотэк» (а 77% также принадлежит лично Евгении Шпигель). Компания, выигравшая 574 госконтракта на общую сумму 14 966 092 973 рубля, в 2020 году показала выручку 880 млн рублей, в 2021-м – 536 млн рублей, в 2022-м – скромные 54 млн рублей. Надо ли добавлять, что сейчас она тоже в процессе банкротства?

То же самое происходит со всеми ключевыми объектами, входящими в структуру ГК «Биотэк». И хотя некоторые компании ещё остаются действующими (например, ОАО «Марбиофарм» в Йошкар-Оле), в целом можно констатировать, что бизнес Шпигеля стремится к краху.

В апреле, однако, стало известно, что на выручку Борису Исааковичу решил прийти его давний знакомый, владелец ГК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой – сын политика и генерал-майора в отставке Александра Руцкого. Он стал доверительным управляющим фармактивов семьи Шпигель.

«В конце прошлого года я прочитал новости: ещё чуть-чуть, и от некогда могучей структуры просто ничего не останется. А что это, если не трагедия? Ведь «Биотэк» для его основателя был важной частью жизни, по сути, родным ребёнком. Представь, каково смотреть на то, как рушится дело всей жизни», – пояснил он свои мотивы в интервью изданию Vademecum.

При этом дистрибьюторское направление возродить не получится, а вот у производителей и розницы перспективы хорошие, добавил он, оценив реанимацию ГК «Биотэк» как «очень интересный бизнес-проект». Пока сложно судить об успешности действий по спасению этого бизнеса, потому что с тех пор сообщалось лишь о смене руководства в компаниях, входящих в его структуру. А вот о приостановке или отмене процедур банкротства пока не было слышно. И даже если эта попытка окажется успешной, то, учитывая возможные перспективы четы Шпигель провести ближайшие годы в местах не столь отдалённых, не окажется ли в конечном итоге «спаситель» лисой в курятнике?

Конкретно

Собеседники на фармацевтическом рынке предполагают, что ещё одним бенефициаром возможного развала бизнеса семьи Шпигель может стать основатель компании «Р-Фарм» Алексей Репик. Оба гиганта конкурировали в секторе «жирных» госзаказов, где Шпигель в эпоху борьбы с коронавирусом стал едва ли не монополистом. При этом «Р-Фарм» в отличие от «Биотэка» являлся не только дистрибьютором, но и производителем препаратов на основе действующего вещества фавипиравир (коронавир, арепливир). Эти лекарства можно выпускать в России как дженерики японского авигана, патент на который истёк в 2019 году.

Уместно заметить, что, судя по тому, как долго тянется уголовное дело Шпигеля – Белозерцева, его исход явно стал предметом соперничества нескольких административных ресурсов. Группа компаний «Биотэк» была основана, по сути, одновременно с современной Россией – в 1991 году. В свою очередь, Алексей Репик основал ГК «Р-Фарм» в 2001 году, будучи 22-летним студентом.

Алексей Волгин

Оригинал материала: “Наша Версия”