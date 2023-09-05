В Госдуме хотят обязать айтишников добровольно жертвовать «излишки зарплаты» на социальные цели

Депутат Государственной думы Михаил Курочкин предложил «срезать» доходы айтишников, обязав их жертвовать денежные излишки на социальные нужды.

Таким образом удастся удержать на плаву социальную сферу и снизить неравенство среди населения, считает он. Парламентария возмущают ситуации, в которых IT-специалисты получают «почти как члены правительства».

– Сплошь и рядом такое: токарь, допустим, получает 20 тысяч и еле сводит концы с концами, хотя у него настоящая работа, а программист сидит, стучит в свою клавиатуру, и 200 тысяч на выходе имеет. Это несправедливо, – считает Курочкин. – Или вот мне пишут письма: учитель своего ребёнка в школу сам собрать не может, сапожник без сапог. Потому что тоже 20 тысяч у них там в регионах платят. Очевидно, что тут нельзя бездействовать и надо айтишникам срезать доходы, устанавливать планки.

Депутат рассудил, что раз власти не могут фактически уменьшить доход IT-специалистов (иначе работодатели начнут платить им «в серую»), то надо прибегнуть к изъятию излишков. Государство не имеет права напрямую конфисковывать средства, но может обязать людей добровольно жертвовать часть их дохода на социальные цели.

Законопроект будет разработан и подан на рассмотрение в течение осенней сессии.

—