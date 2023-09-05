 

В Госдуме хотят обязать айтишников добровольно жертвовать «излишки зарплаты» на социальные цели

05.09.2023, 17:33, Разное
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Депутат Государственной думы Михаил Курочкин предложил «срезать» доходы айтишников, обязав их жертвовать денежные излишки на социальные нужды.

Таким образом удастся удержать на плаву социальную сферу и снизить неравенство среди населения, считает он. Парламентария возмущают ситуации, в которых IT-специалисты получают «почти как члены правительства».

– Сплошь и рядом такое: токарь, допустим, получает 20 тысяч и еле сводит концы с концами, хотя у него настоящая работа, а программист сидит, стучит в свою клавиатуру, и 200 тысяч на выходе имеет. Это несправедливо, – считает Курочкин. – Или вот мне пишут письма: учитель своего ребёнка в школу сам собрать не может, сапожник без сапог. Потому что тоже 20 тысяч у них там в регионах платят. Очевидно, что тут нельзя бездействовать и надо айтишникам срезать доходы, устанавливать планки.

Депутат рассудил, что раз власти не могут фактически уменьшить доход IT-специалистов (иначе работодатели начнут платить им «в серую»), то надо прибегнуть к изъятию излишков. Государство не имеет права напрямую конфисковывать средства, но может обязать людей добровольно жертвовать часть их дохода на социальные цели.

Законопроект будет разработан и подан на рассмотрение в течение осенней сессии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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