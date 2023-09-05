 

В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам

05.09.2023, 17:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) готова к выборам мэра, заявил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он заверил, что все данные в системе ДЭГ надежно защищены. Разработчики подготовились к различным угрозам, провели испытания и тестирования.

“Напомню, что в прошлом году сбоев в этой части у нас не было”, – подчеркнул Костырко.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Жители столицы могут проголосовать традиционным способом на участках, онлайн, с помощью электронных терминалов и на дому.

Терминалы электронного голосования стали главным нововведением этого года. Их установят на всех избирательных участках. Устройства будут выдавать электронные бюллетени. Голоса избирателей сразу же записываются в системе блокчейн.

Ход дистанционного голосования и голосования через терминалы будет отображаться в обзервере — специальной странице в интернете. Наблюдать за избирательным процессом смогут все желающие.

Для участников дистанционного голосования вновь пройдет акция “Миллион призов”. Победителями стали уже сотни тысяч москвичей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / “Старая баба”: Гузееву послали матом в новом сезоне “Давай поженимся!”

05.09 / “Старая баба”: Гузееву послали матом в новом сезоне “Давай поженимся!”

05.09 / Отбывающий срок Ефремов лишился в колонии нижних зубов

05.09 / Украина напрасно давит на Запад, настаивая на ужесточении антироссийских санкций на нефть

05.09 / Мексиканцы установили на границе с США фрагмент Берлинской стены — в назидание Вашингтону

05.09 / Юрий Стоянов опровергнул известие о своей госпитализации

05.09 / Певица Слава объяснила свое решение сделать пластическую операцию: Не могла смотреть в зеркало

05.09 / Звезда “Битвы экстрасенсов” Виктория Райдос о картах Таро: Точный способ прогнозирования

05.09 / Лолита показала трогательное видео со своей дочерью

05.09 / Собянин сообщил о сбитом в Тверской области беспилотнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика