Рупор кремлевской пропаганды: Африка. Макрон и наследие Пригожина

События в Африке на фоне государственных переворотов, гибели Пригожина и французской внешней политики.

Африка. Макрон и наследие Пригожина

PS. Относительно появившегося видео с Пригожиным опубликованного 31 августа, то оно было сделано во время его последней поездки в Мали незадолго до гибели. Записано оно было 19-20 августа.

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