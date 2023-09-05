Рупор кремлевской пропаганды: Африка. Макрон и наследие Пригожина
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События в Африке на фоне государственных переворотов, гибели Пригожина и французской внешней политики.
Африка. Макрон и наследие Пригожина
PS. Относительно появившегося видео с Пригожиным опубликованного 31 августа, то оно было сделано во время его последней поездки в Мали незадолго до гибели. Записано оно было 19-20 августа.
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Источник: Colonel Cassad
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