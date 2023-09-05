Скандалы: Деньги сменили пол

Миллиардеры спасают активы от санкций с помощью жён и дочерей

Журнал «Форбс» в очередной раз составил рейтинг самых богатых россиянок. Как оказалось, за минувший год количество женщин – долларовых миллиардеров увеличилось с трёх до семи. Выросли и их капиталы – в целом дамы-предпринимательницы контролируют активы стоимостью 25,7 млрд долларов. Но есть нюанс.

На вершине списка, как и в предыдущие годы, расположилась основательница Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием 7 млрд долларов. Сумма внушительная, особенно если учесть, что в 2022 году капиталы Бакальчук были оценены в 4,7 млрд долларов. Однако годом ранее её состояние оценивалось в 13 млрд долларов. Такие «качели» наблюдатели объясняют не только общим ухудшением положения российских активов на мировом инвестиционном рынке – свою ложку дёгтя наверняка внесли и многочисленные скандалы, связанные с работой маркетплейса.

Основную часть списка составили так называемые старые деньги, насколько это понятие вообще применимо к российскому бизнесу. В рейтинге нашлось место и вдове экс-мэра Москвы Елене Батуриной, некогда возглавлявшей список миллиардерш, и супруге основателя группы «Фосагро» Евгении Гурьевой, и экс-супруге основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева Лидии Михайловой, и многим другим. Однако по-настоящему сенсационным свежий рейтинг выглядит благодаря появлению в нём новых имён. Так, второе место досталось Татьяне Литвиненко – супруге ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. Её капитал, оцениваемый в 2,8 млрд долларов, составили 20,6% акций компании «Фосагро». Ценные бумаги в мае прошлого года ей передал муж, попавший под зарубежные санкции. Владимир Литвиненко прославился как человек, под руководством которого будущий президент России защитил кандидатскую диссертацию, также он являлся руководителем предвыборного штаба Владимира Путина. Предполагается, что акции «Фос­агро» Литвиненко получил за отстаивание интересов компании.

Аналогично волею судьбы в клуб миллиардеров ворвалась Марина Мордашова – жена олигарха и совладельца «Северстали» Алексея Мордашова (она заняла 4-е место в рейтинге). Контрольный пакет акций золотодобывающей компании Nordgold стоимостью 1,1 млрд долларов Мордашов предусмотрительно передал ей за несколько дней до включения в санкционный список ЕС. Также он пытался переписать на жену пакет акций немецкого туристического оператора TUI, однако власти Германии заблокировали сделку. А позже власти США включили Марину Мордашову в свой санкционный список.

Вот и газовый олигарх Леонид Михельсон поступил мудро, передав дочери Виктории (она заняла 7-е место в рейтинге с состоянием 1,2 млрд долларов) свою долю в компании «Оптима», владеющей акциями «НОВАТЭКа» и другими ценными активами. В частности, ей принадлежит модный выставочный зал «ГЭС-2», расположенный на острове Балчуг близ Кремля. На его реконструкцию Михельсон потратил свыше 30 млрд рублей – музей стал подарком дочери, всерьёз увлекающейся искусством.

Желание капитанов бизнеса уберечь свои капиталы выглядит логичным шагом в условиях, когда власти США и Евросоюза моментально блокируют активы миллиардеров из России. Практика эта не нова. Так, в 2020 году не раз высказывались предположения, что дочь парт­нёра Алишера Усманова и депутата Госдумы Андрея Скоча Варвара не просто так получила 15% в холдинге USM стоимостью 2,5 млрд долларов. А ещё раньше злопыхатели судачили, что развод Романа Абрамовича с Дарьей Жуковой, получившей миллиард евро, также мог произойти не без тайного умысла.

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”