 

Рост индекса PMI сферы услуг России достиг самого высокого уровня за майский период

05.09.2023, 16:30, Разное
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Индекс PMI в сфере услуг РФ продемонстрировал рост до 57,6 пункта в августе, по сравнению с 54 пунктами в июле, как сообщило рейтинговое агентство S&P Global. Это самый высокий уровень роста в данном секторе с мая месяца.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует о росте экономической активности, в то время как показатели ниже 50 указывают на ее снижение. S&P Global отмечает, что в августе деловая активность в сфере услуг РФ заметно увеличилась, приведя к самому быстрому росту заказов за последние три года. Главным образом, рост заказов был обусловлен повышенным внутренним спросом со стороны клиентов.

Компании также столкнулись с увеличением издержек, вызванным ростом заработной платы и ослаблением рубля. Это, в свою очередь, привело к повышению цен на продукцию поставщиков и импортированные товары, а также увеличению транспортных расходов. Фирмы передали часть издержек на своих клиентов, что сказалось на росте отпускных цен – самом быстром за последние 16 месяцев.


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