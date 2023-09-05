“Мурашки по телу побежали” – Маликов довел россиян до слез

Среди артистов отечественной эстрады он по праву считается одним из самых удивительных. Неуловимая притягательность, феноменальный творческий потенциал, редкое благородство личности нашли воплощение в его высокой просветительской миссии. Дмитрий Маликов десятки лет служил музыке, пел и даже разговаривал на ее языке.

В последние годы певец стал экспериментировать с форматом композиций, пытаясь увлечь хитами молодую аудиторию и порадовать старую. Исполнитель шлягера “Звезда моя далекая” не готов уходить в тень и достойно держится среди коллег-ровесников. Ни разу Дмитрий Маликов не давал усомниться в искреннем желании применять свой уникальный музыкальный дар на благо публике.

На своей странице в социальной сети артист регулярно делится хорошими новостями и позитивными кадрами. А его свежая публикация вышла за рамки обыденного контента. Внезапно Дмитрий Маликов довел россиян до слез. Для этого ему потребовалась всего одна фраза, камера и фортепиано.

На видео артист исполнил композицию без слов собственного сочинения. “И пусть ангелы вам улыбаются!” — написал артист к ролику.

Слушайте Angel’s Smile — Дмитрий Маликов на Яндекс Музыке

Мелодия тронула поклонников до глубины души. Об этом они заявили в комментариях, отмечая, каким невероятным талантом обладает Дмитрий Маликов.

“Именно твоя музыка помогает идти дальше и верить в лучшее. У меня мурашки по телу побежали и чуток заплакала. Браво, мой любимый маэстро! Бальзам на мою душу, спасибо!” — отреагировали россияне.