Болгары восхитились новым учебником по истории России

Выход нового учебника по истории России вызвал общественный интерес не только внутри страны, но и не оставил равнодушными болгарских интернет-пользователей.

Большинство из них восхитились новым пособием.

– Душа радуется, когда видишь, что русские школьники могут изучать настоящую историю своей страны, а не выдуманную мразями из Вашингтона. Нашим детям не светит узнать правду о сильной и великой России, – пишет Данил Траянов.

– Я бы хотел учиться по такому учебнику. Жаль, что развалился СССР и мы не успели войти в него шестнадцатой республикой. Вместо этого продали душу дьяволу из Вашингтона, – мечтательно отмечает Йован.

– Я мечтаю, чтобы мой сын учился по таким учебникам болгарской истории, – заметила Мать Йована.

Другие комментаторы интересовались возможностью приобрести учебник на Amazon, а также возможностью привезти издание из Москвы самостоятельно.

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