 

Отметившая 40-летие Настя Крайнова откровенно о своем возрасте – Не выгляжу на те годы

05.09.2023, 15:00, Разное
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Звезды отечественного шоу-бизнеса, как правило, тратят колоссальные суммы на уход за собой. Кто-то панически боится старения, поэтому уже к тридцати годам прибегает к услугам не только косметологов, но и пластических хирургов.

Настя Крайнова не относится к категории артистов, которые не принимают себя. Знаменитость не переживает из-за возраста.

Многие девушки перед днем рождения начинают паниковать из-за приближающейся новой цифры в паспорте, однако Настя Крайнова не относится к большинству. 4 августа 2023 года певица отметила круглую дату — 40-летие.

“Мне 40! Отлично живу!”, — цитирует артистку Пятый канал. Как призналась певица, возраст ее никак не смущает, более того, она даже его не ощущает.

“Я считаю, что это внутреннее состояние, насколько ты себя внутренне чувствуешь, так ты и будешь выглядеть. Мне кажется, что я не выгляжу на те года, которые у меня стоят в паспорте, поэтому я думаю, что важно, чтобы твое ощущение в этом мире было на тот возраст, который ты хочешь видеть в зеркале”, — резюмировала Крайнова.


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