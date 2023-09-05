Мнение: О лебединой песне Рамзана Кадырова… Всё?

Государственные награды продолжают находить в России своих героев. В первую очередь родственников нынешнего чеченского главы Рамзана Кадырова. Буквально вчера его старшую дочь, Айшат Кадырову, министра культуры Чечни, российский президент Владимир #Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. 24-летняя девушка, чуть больше полутора лет назад занявшая министерское кресло, награждена за «многолетнюю плодотворную творческую деятельность» и за неоценимые заслуги в «развитии отечественной культуры и искусства».

В августе орден Почёта украсил грудь Аймани Кадыровой, матери нынешнего чеченского лидера. А в июле высокую награду получил его племянник, 26-летний Хамзат Кадыров. И тоже за «многолетнюю добросовестную работу». Наконец, в феврале сам Рамзан Кадыров получил восьмиконечную звезду Героя ЧР, а в конце прошлого года — орден Александла Невского.

Прямо-таки «звёздный дождь» из орденов и медалей на одно семейство.

Почему такая честь вдруг сейчас?

Как считают некоторые политологи, щедрая раздача наград многочисленному семейству Кадыровых возможно является частью мероприятий в связи с прогнозируемым уходом её главного мужчины «на заслуженный отдых». Говорят, состояние здоровья главы Чечни продолжает ухудшаться. На свежих видео с ним даже неискушённому наблюдателю видны многочисленные отёки. А когда звучит речь, одышку скрыть невозможно. Похоже, мы наблюдает «лебединую песню»…

Не секрет, что статус орденоносца дает пусть и не существенные, но всё-таки гарантии в российском суде. Кроме того, это открытая демонстрация лояльности клана Кадыровых. Что возможно будет учитываться в процессе распределения властных полномочий в Чечне. И это будет самый серьёзный «трансфер власти» в нынешней России, поскольку в Чеченской республике всё завязано на авторитете её нынешнего лидера и обязательствах перед ним со стороны других «авторитетов». Вдобавок наверняка найдутся желающие раскачать ситуацию.

Подготовка выходит на финишную прямую?

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