Экономика Казахстана восстанавливается и входит в стабильный рост

Эксперты агентства АКРА утверждают, что экономика Казахстана восстанавливается и входит в стабильный рост. В первой половине 2023 года ВВП страны вырос на 5%, что является максимальным показателем за последние десять лет. Этот рост объясняется не только низкой базой прошлого года, но и активной внешней торговлей, привлечением инвестиций и увеличением потребительского кредитования. Аналитики АКРА прогнозируют, что в ближайшие годы экономика Казахстана будет ежегодно расти на уровне 4–5%, и в этом росте ключевую роль будут играть добыча сырья, строительство и сфера услуг.

Кроме того, инфляция в Казахстане уровня августа снизилась до 13,1% на годовой основе. Национальный банк страны отреагировал на постепенное снижение проинфляционного давления извне, уменьшив базовую ставку с 16,75% до 16,5%. Прогнозы агентства АКРА указывают на сохранение тенденции к замедлению инфляции и мягкой денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе. По их прогнозам, к концу 2024 года инфляция может снизиться до 7–8%, а базовая ставка достигнет 9%.

Наиболее заметной тенденцией развития экономики Казахстана является рост внешней торговли, особенно в плане экспорта. В 2021 году объем экспорта страны увеличился на 28%, достигнув $60 млрд, а в 2022 году этот показатель увеличился на 42%, достигнув $85,4 млрд. Важно отметить, что после начала военной операции РФ на Украине торговля Казахстана с Россией также значительно выросла, увеличившись в 2022 году на 6,1% и достигнув $26,1 млрд.

С учетом риска вторичных санкций со стороны США для Казахстана, его компаний и банков, Астана активно наращивает торговлю с Китаем. В первой половине 2023 года товарооборот с Китаем составил $13,6 млрд, что на 20,5% больше прошлогоднего значения за этот же период. Китай впервые превысил Россию по доле во внешней торговле Казахстана.

Следует отметить, что помимо риска вторичных санкций, существуют и другие факторы, которые могут повлиять на рост экономики Казахстана, такие как возможное ослабление рубля и проблемы с экспортом нефти через порт Новороссийска.