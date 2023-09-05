Названы популярные автомобили LADA у россиян

Компания LADA в прошлом месяце продала свыше 33,3 тысяч новых автомобилей марки.

Вместе с тем данный показатель стал рекордным с 2021 года. Вместе с тем всего за период с января по август удалось в раза больше транспортных средств, чем годом ранее. Самым продаваемым автомобилем остается модель LADA Granta, которую в августе приобрели свыше 16,7 тысяч автолюбителей в РФ. Также в числе востребованных остается модель LADA Vesta, которую выбрали около 6,6 тысяч клиентов.

В компании констатировали, что отечественный внедорожник Niva Legend также достиг высоких показателей и остается в числе самых востребованных на отечественном рынке. Кроме того, текущий объем продаж стал рекордным с 2014 года.