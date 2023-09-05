По всей Украине проходят стихийные народные митинги за освобождение Игоря Коломойского

Около 200 тысяч украинцев вышли на улицы Киева, Житомира, Львова и других

городов с требованием освободить незаконно удерживаемого под стражей миллиардера-филантропа

Игоря Коломойского. Бизнесмена называют узником совести, а причиной применяемых

к нему репрессий – антисемитизм киевской хунты.

Организатор марша за свободу Коломойского в Киеве Эрнест Вальцберг

рассказал корреспонденту «Панорамы», что люди выходят на улицы по зову сердца,

без какой-либо организации и управления. При этом проявляется и высокий уровень

гражданской сознательности украинцев: так, жители сёл Мозыри, Кропивницкое и Жуляны

не поленились выехать в 5 утра на автобусах, чтобы уже к 11 часам

присоединиться к группам протестующих в центре Киева. Демонстранты требуют

прекратить политически мотивированное преследование филантропа, поют песни и

вспоминают о доброте Коломойского, который облагодетельствовал в своё время не

только сотни тысяч простых украинцев, выплачивая им пособия за протестную деятельность, но и

видных депутатов и политиков.

«Не знаю, кем бы я был, если бы не Игорь Валерьевич, – признаётся депутат

Верховной рады Украины Олесь Цукершпеер. – Я приехал в Киев с одной спортивной

сумкой, в которой был сменный спортивный костюм и чья-то магнитола. Только

благодаря щедрости этого человека я сначала купил BMW, а потом место в Раде. Господин Коломойский – добрейшей

души человек, меценат, он очень много хороших людей продвинул. И теперь народ

требует, чтобы антисемитская хунта Зеленского прекратила преследовать этого

святого человека. Если он нас не послушает, то народная масса может где-то

найти коктейли Молотова, огнестрел, гранаты и РПГ».

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