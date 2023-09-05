Мнение: Напасть из Литвы

Правоохранительным органам удалось обнаружить и изъять шесть партий кокаина общим весом 472 килограмма. Но Мосгорсуд решил, что трое граждан Литвы и двое россиян, в 2013 – 2019 годах занимавшихся доставкой наркотиков в Россию, не виновны.

Парадокс, но обвинявшийся в организации преступного сообщества гражданин Литвы Игорис Григас вообще не существовал. Потому что до 2019 года Игорис Григас был Вигантасом Раманаускасом.

Публикация «Новой» «Оправдание с поличным. Странности дела о 472 килограммах кокаина»

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