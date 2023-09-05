Звезда “Битвы экстрасенсов” Виктория Райдос о картах Таро: Точный способ прогнозирования

По словам ведьмы, система карт Таро – мощный механизм, позволяющий заглянуть в будущее. “Это очень точный способ прогнозирования, особенно, когда ею владеет в полной мере специалист”, – говорит Райдос. Правда, уточняет, что для карт необходим и дар, который необходимо развивать, не бояться заглядывать в людей и их судьбы.

Звезда шоу “Битва экстрасенсов” считает, что совмещать карты Таро и какую-то еще деятельности все-таки не стоит. Важно погрузиться в материал и занятие с головой, чтобы постоянно оттачивать мастерство. Виктория Райдос не считает правильной схему, в которой человек “делает ноготочки” и заодно таролог.

В беседе с WomanHit ведьма отметила, что карты Таро не стоит давать в руки другим людям. Если человек серьезно занимается предсказаниями с помощью этой мантическими системами, то в данном случае важно помнить про энергии, который другой может передать через колоду.

Также Виктория Райдос рассказала, в чем различие между картами Таро и популярными в последнее время Метафорическими Ассоциативными Картами. По словам ведьмы, МАК работают с подсознанием человека и раскрывают внутренние интуитивные знания самого мастера. Таро же берет информацию из пространства, раскрывают ее вариативность.