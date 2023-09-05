 

Лолита показала трогательное видео со своей дочерью

05.09.2023, 8:48, Новости дня
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Лолита Милявская опубликовала видео вместе со своей дочерью. Трогательный ролик знаменитость разместила на личной странице в соцсети. 24-летняя Ева пообщалась с мамиными подписчиками.

“Дорогие подписчики, у нас все хорошо”, — обратилась Ева к аудитории. В комментариях отметилось большое количество пользователей Сети, которые порадовались за маму и дочь. Они оставили им множество комплиментов и положительных отзывов.

Стоит отметить, что единственная дочь артистки появилась на свет в ноябре 1999 года. Ева родилась недоношенной с весом всего 1200 граммов. У нее были задержки развития, которые характерны для детей с подобной патологией.

При этом Лолита не стала прятать Еву от общественности. Звезда старалась сделать все, чтобы ребенок ни в чем не отставал от сверстников, передает Пятый канал.

О диагнозе дочери Лолиты известно мало. Ранее артистка признавалась, что у Евы синдром Аспергера. Это редкая форма аутизма, которая характеризуется нарушением социальной коммуникации. Несмотря на болезнь, дочь артистки отлично ведет себя в обществе. В 2018-м она поступила в университет на филологический факультет.

Лолита отмечала, что у Евы всегда была тяга к языкам. Над выбором будущей профессии не пришлось долго думать. Кроме этого, дочь в школе занималась немецким, хотя ей больше нравится французский, рассказывала исполнительница в одном из интервью.


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