Собянин сообщил о сбитом в Тверской области беспилотнике

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе Завидово. Дрон двигался в направлении Москвы, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

“По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы”, – отметил градоначальник.

Также беспилотники сбили в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья. Пострадавших нет.

В ночь на 1 сентября силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Люберец Московской области.