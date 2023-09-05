 

Собянин сообщил о сбитом в Тверской области беспилотнике

05.09.2023, 7:36, Новости дня
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Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе Завидово. Дрон двигался в направлении Москвы, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

“По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы”, – отметил градоначальник.

Также беспилотники сбили в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья. Пострадавших нет.

В ночь на 1 сентября силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Люберец Московской области.


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