Мнение: Выдвижение Стрелкова

Игорь Стрелков недавно ошарашил российскую публику (причем, похоже, своих сторонников даже больше, чем противников) внезапным решением выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие в марте “выборы” президента РФ. Последовала масса панических комментариев и открещиваний, вплоть до того, что на глазах начал распадаться созданный практически “под Стрелкова” “Комитет Рассерженных Патриотов” – фейковая, конечно, структура, как и всё в России, но всё же хотя бы номинально существующая. Из КРП сразу порскнули, как тараканы, его “основатели” (а кроме них, там никого и нет).

Отметился паническим комментарием и Дмитрий Ольшанский: дескать, Стрелков совершил большую ошибку, его ввели в заблуждение злые люди, как вообще такое возможно-с, с ТАКИМ не шутят, Стрелкову надо срочно покаяться и т.п. Видно, что Митя реально испугался за Гиркина после такого его “святотатства”.

Я сторонником Гиркина никогда не являлся (хотя мы с ним даже шапочно знакомы), и, в принципе, в отношении всех этих пригожиных-гиркиных придерживаюсь придуманного Акуниным (хочется сказать – Михалковым) лозунга СДД, что, как известно (спойлер!) означает “Сожрите друг друга”. Ну действительно: один наемный убийца, другой людоед – за кого прикажете “болеть”?

Но, с другой стороны, и сам Путин внушает примерно те же чувства, что и эти двое. Что как раз и позволяет смотреть на ситуацию в нашем гадюшнике объективно и беспристрастно, просто прикидывая плюсы и минусы. И мой вывод, что Стрелков выбрал правильную стратегию. Он арестован, но не осужден, и, учитывая как “быстро” у нас все делается, осудить его до выборов не успеют – а это означает, что формальное право на участие в выборах он сохраняет.

Кстати, вдвойне разумно, что он заявил о выдвижении сразу после гибели Пригожина в “авиакатастрофе”. Это трезвый расчет, что если после “аварии” Пригожина еще и он “подавится яблоком” в камере – это будет выглядеть даже для самых тупых россиян как-то чересчур; на такой карнавал Кремль едва ли пойдет. Т.е. Пригожин невольно стал для Стрелкова дополнительной гарантией от “внезапной смерти” – как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок…

Ну и главный тут вопрос – русский мировоззренческий: что лучше – сидеть (во всех смыслах) тише воды-ниже травы, надеясь, что “всё обойдется” (модус вивенди 99% российского населения) – или всё ж дергаться, всеми способами стараясь привлечь к себе внимание? Думаю, Стрелков правильно рассудил, что в его положении время работает против него, и чем быстрее его забудут – тем вероятнее, что его как-нибудь тихо удавят. Поэтому он и пошел на обострение, благо подвернулся такой редкий (раз в 6 лет) повод.

Естественно, вся российская “избирательная система” устроена так, чтобы вообще никакие, сколь угодно влиятельные или богатые персонажи не могли даже помыслить о том, чтобы выдвинуться в президенты помимо одобрения АП. Но и в этом смысле Стрелков прав: если стать кандидатом в президенты невозможно, даже находясь на свободе и будучи окруженным сторонниками – то почему б не попробовать, сидя в кутузке? Если там ноль и здесь ноль – это ведь значит, что шансы равны!

Стрелков просто старается создавать хоть какое-то напряжение вокруг своей персоны, и, как ни крути, а где-то полмиллиона сторонников у него по всей стране есть. Они все никак не организованы, почти все нищие, глупые, беспомощные, все размазаны по стране ровным слоем, а не где-то сконцентрированы – но играть лучше теми картами, какие есть, когда смирение может с высокой вероятностью означать просто смерть. Все равно это ЧТО-ТО. И надо исходить из соображения, что Кремль, конечно, может прихлопнуть Стрелкова в любой момент как комара – но и положение путинской клики ухудшается на глазах, ресурсы истощаются, проблемы множатся – значит, у бравого авантюриста может появиться иллюзорный шанс.

Всё это, безусловно, идет против Русской Матрицы – отсюда такой дружный ужас “общественников” со всех сторон. Но Гиркин – цивилизованный людоед, читал какие-то книжки, он пытается, по совету Высоцкого, выпрыгнуть за флажки. Пожалуй, в этом “противостоянии” мои симпатии на его стороне – хотя и понятно, что его успех сделает безнадежную и позорную ситуацию в стране только еще более позорной и безнадежной. Что ж, “он хотя бы попробовал” (с).